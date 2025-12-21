صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) بارندگی در نوار شرقی کشور پایان می‌یابد، اما با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر، در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما رخ خواهد داد.

وی افزود: در سایر مناطق نوار شرقی کشور، تنها وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. روز دوشنبه (یکم دی) و سه‌شنبه (۲ دی) در غالب مناطق کشور، جوی آرام و پایدار مستقر خواهد بود و طی این مدت، روز دوشنبه در نوار غربی و روز سه‌شنبه در نیمه شرقی کشور، افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

ضیائیان با بیان اینکه روز چهارشنبه (۳ دی) در برخی ساعات، در نیمه شمالی کشور افزایش وزش باد و افزایش ابرناکی پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: امروز در جزایر واقع در خلیج فارس، وزش باد و نفوذ گردوخاک از مرزهای جنوبی موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت هوای پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳۰ آذر) صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد ملایم و به‌تدریج غبار محلی خواهد بود و حداقل دمای یک و حداکثر دمای هشت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به بارش برف و باران در نواحی گرمسیر، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، پدیده مه و کاهش محسوس دما ادامه داد: این شرایط جوی امروز در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و شمال خراسان رضوی مورد انتظار است.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تداوم آلودگی هوا در تهران یادآور شد: افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون تا روز چهارشنبه (۳ دی) ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح، موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی به‌خصوص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در استان تهران، به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی آن می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط سبب غبار محلی، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد شد و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌ها، در برخی ساعات، ناسالم شدن هوا برای تمام گروه‌ها، به‌ویژه در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی شهر تهران و کاهش دید، دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف، تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و با توجه به ماندگاری توده هوای سرد تا اواسط هفته، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، یخبندان و مه دور از انتظار نخواهد بود.