حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد، یخبندان و مه، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات همراه می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ و هشدار سطح نارنجی شماره ۴ مورخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴، تا ظهر روز چهارشنبه به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در سطح استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۵ مورخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، از روز چهارشنبه با گذر سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود که این شرایط موجب کاهش غبار محلی، بهبود نسبی کیفیت هوا و افت دما خواهد شد.

خورشیدی تصریح کرد: در برخی مناطق استان تهران به‌ویژه ارتفاعات و نواحی غربی، گاهی بارش باران و برف نیز مورد انتظار است.