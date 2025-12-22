به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پیاده دیدن» به نویسندگی امیررضا مافی، تأملاتی بر کرانۀ مسکو است. این کتاب مواجهۀ نویسنده با شهر مسکو است اما قرار نیست فقط گزارشی از یک سفر باشد بلکه بیشتر از آنکه راوی آنچه را در مسکو می‌بیند روایت کند، به مخاطب یادآوری می‌کند که اهمیت چگونه‌ دیدن چیست و چرا این دیدن برای ما، نه یک تجربۀ توریستی، بلکه یک مکاشفۀ فرهنگی و تاریخی است.

متن از دل دو سفر به پایتخت روسیه زاده شده: یکی در تابستانی روشن و گرم و دیگری در پاییزی خاکستری و سرد. آنچه میان این دو زمان امتداد یافته، تنها حرکت فصلی تقویم نیست، بلکه حرکتی در فهم ماست از نسبت فرم با معنا، مکان با حافظه، و تاریخ با بدن زیستۀ انسان.

گفتنی است، رویداد رونمایی از سفرنامه «پیاده دیدن» با حضور نویسنده اثر و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و کتاب، چهارشنبه (۳ دی‌ماه ۱۴۰۴) ساعت ۱۶ در فروشگاه سوره مهر اکنون واقع در خیابان خالد اسلامبولی، پردیس سینمایی آزادی، طبقه اول برگزار می‌شود. همچنین، شرکت در برنامه برای عموم علاقه‌مندان نیز آزاد است.