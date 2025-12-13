به گزارش خبرگزاری مهر، «تا کتاب» به سراغ نویسندگان می‌رود و داستان انتشار کتاب‌هایشان را به گوش مخاطبان می‌رساند. این رویداد، ضمن معرفی، رونمایی و جشن امضای آثار تازه‌منتشرشده، حاشیه‌نویسی‌ای بر کتاب‌ها دارد؛ اما نه آن‌گونه که خطی بر صفحه اول کتاب درج شود، بلکه روایت نویسنده‌اش را در ذهن مخاطب به یادگار می‌گذارد.

در سومین رویداد «تا کتاب»، کتاب‌های «با اهل انجمن؛ تجربه‌نگاری محافل شعر ایران» اثر جواد محقق، «راز پرواز» به نویسندگی محمدمهدی اسلامی، «شهر زیرزمینی تهران چگونه ساخته شد؟» به قلم سعید فخرزاده، «سی سال بعد» اثر عاطفه جوشقانیان و «بحران روایت بحران» با ترجمه میثم امیری و محمدحسام حاجی‌فرج‌اله از انتشارات سوره مهر با حضور نویسندگان آن‌ها معرفی می‌شوند.

کتاب «با اهل انجمن؛ تجربه‌نگاری محافل شعر ایران» شامل بیست‌وسه گفت‌وگو با معلمان شعر ایران است. این کتاب راه‌ورسم انجمن‌داری و مهارت و ظرافت‌های حضور در حوزۀ شعر و شاعری است که به تجربه حاصل شده و در آن نشانه‌های فراوانی برای رهروان این راه وجود دارد تا بتوانند این مسیر طولانی را با تلفات و صدمات کمتر مدیریت کنند و طول عمر و تداوم بیشتری به آن ببخشند و خطراتش را به خاطراتی عبرت‌آموز بدل سازند. شاعر امروز نیاز دارد که اوضاع شعر و شاعری و چگونگی تأسیس و تداوم محافل شعری پیشینیان را بداند و از آن‌ها در جهت تکمیل و تکامل جمع‌های ادبی حاضر بهره بگیرد و این میراث ماندگار را با افزوده‌های علمی و عملی خویش به آیندگان بسپارد.

کتاب «راز پرواز»، روایت مهدی مجاهد از چهل روز آخر رئیس جمهور شهید است. این کتاب اثری است که به روایت دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی می‌پردازد. محمدمهدی اسلامی در این کتاب، روایت مهدی مجاهد، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس جمهور از ۴۰ روز آخر زندگی شهید رئیسی (از عملیات وعده صادق ۱ تا آخرین پرواز) را گردآوری کرده است. بی‌واسطه‌بودن و بیان جزئیات دستِ اول درباره رخدادهای منتهی به شهادت رئیس جمهور از ویژگی‌های مهم این کتاب محسوب می‌شود.

کتاب «شهر زیرزمینی تهران چگونه ساخته شد؟» روایتی مستند از فرازوفرودهای ساخت و پیشرفت راه‌آهن شهری تهران (مترو) است؛ پروژه‌ای که از نخستین جرقه‌هایش در دوران قاجار آغاز شد و با گذر از دوره‌های مختلف تاریخی، از جمله دوران پهلوی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دوران بازسازی، سرانجام باتکیه‌بر دانش و توان مهندسان ایرانی به ثمر نشست.

کتاب «سی سال بعد» یک مجموعه‌شعر است. این اثر در جشنواره شعر و داستان انقلاب برگزیده شده است.

کتاب «بحران روایت بحران» در پی آن است تا نقش روایت‌ها را در فهم، مدیریت و تبدیل بحران‌ها بررسی کند. تمرکز اصلی کتاب بر ارتباطات بحران است؛ یعنی نحوه‌ای که سازمان‌ها، رسانه‌ها و افراد داستان بحران را می‌سازند، منتشر می‌کنند و بازتاب آن را مدیریت می‌کنند.

سومین رویداد «تا کتاب» دوشنبه (۲۴ آذرماه ۱۴۰۴) ساعت ۱۶ در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و حضور عموم علاقه‌مندان نیز در آن آزاد است.