صنایع دستی نیازمند «تشکل محوری» است؛ اهمیت دوری از فردگرایی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی صبح دوشنبه در نشست با هنرمندان استان سمنان در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی این استان بر ضرورت حرکت صنایع‌دستی به سمت تشکل محوری و جمع گرایی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه صنایع دستی ما باید از تولید انفرادی به سمت تشکل محوری پیش برود، افزود: تشکل‌ها می‌توانند تولید مبتنی بر اقتصاد محوری و همچنین تولید مبتنی بر بازار و ارزش افزوده را راهبری کنند و از این بابت اهمیت دارند

معاون وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش در استان سمنان بیان کرد: ضرورت دارد که رویکردها و نگاه‌ها به صنایع دستی از حالت سنتی خود خارج و تغییر کند ما امروز با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی داریم باید به سمت اقتصاد محوری و جمع گرایی حرکت کنیم.

جلالی با بیان اینکه حرکت از تولید صرفاً سنتی به سمت تولید اقتصادمحور و جمعی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی در استان‌های مستعدی مانند سمنان، می‌تواند منشأ تحولات خوبی باشد، ابراز کرد: رویکرد وزارتخانه هم در قبال صنایع دستی در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه معتقد هستیم که باید از نگاه صرفاً سنتی و انفرادی عبور کنیم، گفت: زمانی در صنایع دستی موفق خواهیم شد که به سمت تولید مبتنی بر اقتصاد، بازار و ارزش افزوده با همراهی تشکل‌ها و نهادهای هنرمندان صنایع دستی حرکت کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه در نوع نگاه جدید این وزارت خانه زنجیره تولید و ارزش صنایع دستی به صورت کامل دیده می‌شود، تاکید کرد: تأمین مواد اولیه، آموزش، تولید، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، حلقه‌هایی به‌هم‌پیوسته هستند و لازم است همه آنها با هم دیده شوند.