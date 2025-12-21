به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست بررسی مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار کرمانشاه، عصر یکشنبه با محوریت سفر به شهرستان سنقروکلیایی و با حضور مدیران استانی، فرماندار شهرستان و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد و میزان تحقق مصوبات، روند پیگیری مطالبات و اثربخشی اقدامات مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با تبریک حلول ماه مبارک رجب، این ماه را فرصتی برای خدمت صادقانهتر به مردم دانست و اظهار کرد: امیدواریم در این ایام پربرکت، با همدلی و تلاش مضاعف، بتوانیم گرهی از مشکلات مردم باز کنیم و اثر خدمات در زندگی آنان ملموس باشد.
وی با قدردانی از گزارشهای ارائهشده از سوی فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی گفت: پیگیریهای انجامشده قابل قبول است، اما تأکید دارم این اقدامات نباید در حد گزارش باقی بماند و باید تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد، بهگونهای که مردم سنقر و کلیایی آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
استاندار کرمانشاه رضایت مردم را معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دانست و افزود: همه تلاشهای مدیریتی زمانی ارزشمند است که مردم به آن نمره قبولی بدهند و وظیفه ما این است که در مدت مسئولیت، تمام توان خود را برای خدمت به این مردم بزرگ و فهیم به کار بگیریم.
وی با اشاره به پیگیری تسهیلات برای چهار شرکت صنعتی در شهرستان سنقر تصریح کرد: تأمین این تسهیلات نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال منطقه دارد و دستگاههای اقتصادی استان باید بهویژه در خصوص شرکتهایی مانند آلکا فولاد، پتروشیمی و داروسازی، موضوع را با جدیت دنبال کنند.
استاندار کرمانشاه اقدامات شهرداری سنقر در حوزه المانهای شهری را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: از محل اعتبارات سازمان شهرداریها و منابع قانونی از جمله مواد ۳۸، ۴۲ و ماده ۷ باید حمایت ویژهای از این طرحها صورت گیرد تا چهره شهری سنقر متحول شود.
تأکید بر پروژههای عمرانی و هویتی شهرستان سنقر
به گزارش خبرنگار مهر، حبیبی با اشاره به پروژه میدان، تندیس و المان سردار شهید حاج رمضان گفت: حق این شهید بزرگوار تنها بر گردن شهرستان یا استان نیست، بلکه بر گردن ایران اسلامی و جبهه مقاومت است و اجرای این پروژه میتواند به یک نماد ماندگار معنوی تبدیل شود.
وی همچنین درباره پروژه پارک جنگلی شهرستان سنقر بیان کرد: حتی اجرای پارک جنگلی در مقیاس پنج هکتار نیز میتواند سریعاً به بهرهبرداری برسد و ضرورتی ندارد کل ۴۰ هکتار بهصورت همزمان آماده شود.
تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و پروژههای اقتصادی
استاندار کرمانشاه با تأکید بر تعیین تکلیف واحدهای مرغداری و دامداری شهرستان سنقر دستور داد: ظرف حداکثر یک هفته، با مدیریت فرماندار و همکاری دستگاههای مرتبط، وضعیت این واحدها مشخص شود تا بلاتکلیفی موجود پایان یابد.
وی بر راهاندازی بازارچه صنایع دستی سنقر نیز تأکید کرد و گفت: این بازارچه حداکثر ظرف یک ماه و با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی یا بخش خصوصی باید راهاندازی شود تا صنایع دستی سنقر که دارای برند کشوری است، بهدرستی معرفی شود.
لزوم تسریع در بهرهبرداری پروژهها
حبیبی در ادامه به موضوع مسکن ملی، کمربندی شرقی سنقر و پروژه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پروژه پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی نیازمند پیگیری جدی برای دریافت تسهیلات است و این موضوع از مرکز دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر بهرهبرداری بهموقع پروژهها تصریح کرد: هر پروژهای که آماده بهرهبرداری است باید بدون معطلی در اختیار مردم قرار گیرد و منتظر برگزاری مراسمهای رسمی نباشید.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان، شهردار و شورای اسلامی شهر سنقر، حمایتهای امام جمعه محترم شهرستان و پیگیریهای فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را زمینهساز تحقق مطالبات مردم و توسعه متوازن شهرستان سنقر دانست.
