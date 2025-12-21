به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی در دیدار با مهدی داودی فرماندار شهرستان نکا با اشاره به توانمندیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: نکا با برخورداری از جاذبههای متنوع گردشگری، موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیتهای انسانی ارزشمند، از شهرستانهای مستعد توسعه گردشگری در استان مازندران به شمار میرود و توجه به این حوزه یک ضرورت مهم و اجتنابناپذیر است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با تأکید بر نقش سرمایهگذاری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال افزود: حمایت از سرمایهگذاری در شهرستان نکا اولویت نخست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران است و در این مسیر تلاش میکنیم با تسهیل فرآیندها و همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران فراهم شود.
ایزدی در ادامه به اهمیت حوزه صنایعدستی اشاره کرد و گفت: صنایعدستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، نقش مهمی در معیشت خانوارها و توسعه پایدار دارد. تلاش میکنیم تسهیلات این حوزه بهدرستی، هدفمند و عادلانه توزیع شود و با توجه به ظرفیتهای قابل توجه شهرستان نکا، توجه ویژهای به هنرمندان و فعالان صنایعدستی این منطقه خواهیم داشت.
وی با اشاره به مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: احداث نمایشگاه دائمی صنایعدستی در شهرستان نکا از جمله مصوبات مهم این سفر است که پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار دارد و تحقق این طرح میتواند نقش مؤثری در معرفی و فروش محصولات صنایعدستی منطقه ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران همچنین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران را فرصتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بستر بسیار مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرصتهای سرمایهگذاری و توانمندیهای شهرستان زیبای نکا در سطح ملی و حتی بینالمللی است و میتواند به جذب سرمایهگذار و رونق گردشگری منطقه کمک شایانی کند.
ایزدی در پایان بر لزوم همافزایی و تعامل میان دستگاههای اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: با همکاری فرمانداری، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط، میتوان مسیر توسعه گردشگری نکا را هموار کرد و از این ظرفیتها در جهت رشد اقتصادی و اشتغالزایی پایدار بهره برد.
