ایزدی: نمایشگاه دائمی صنایع دستی در نکا احداث می‌شود

نکا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: احداث نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان نکا از جمله مصوبات مهم این سفر است که پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی در دیدار با مهدی داودی فرماندار شهرستان نکا با اشاره به توانمندی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: نکا با برخورداری از جاذبه‌های متنوع گردشگری، موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌های انسانی ارزشمند، از شهرستان‌های مستعد توسعه گردشگری در استان مازندران به شمار می‌رود و توجه به این حوزه یک ضرورت مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرستان نکا اولویت نخست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران است و در این مسیر تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیندها و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

ایزدی در ادامه به اهمیت حوزه صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: صنایع‌دستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، نقش مهمی در معیشت خانوارها و توسعه پایدار دارد. تلاش می‌کنیم تسهیلات این حوزه به‌درستی، هدفمند و عادلانه توزیع شود و با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان نکا، توجه ویژه‌ای به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی این منطقه خواهیم داشت.

وی با اشاره به مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: احداث نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان نکا از جمله مصوبات مهم این سفر است که پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار دارد و تحقق این طرح می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی منطقه ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران همچنین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران را فرصتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بستر بسیار مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های شهرستان زیبای نکا در سطح ملی و حتی بین‌المللی است و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار و رونق گردشگری منطقه کمک شایانی کند.

ایزدی در پایان بر لزوم هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: با همکاری فرمانداری، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط، می‌توان مسیر توسعه گردشگری نکا را هموار کرد و از این ظرفیت‌ها در جهت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار بهره برد.

