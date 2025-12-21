سرمایه گذاری ۱۱۹ میلیارد تومانی تا پایان برنامه هفتم درصنعت پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس زاده در آئین امضای تفاهمنامه های مرتبط با کاهش مصرف انرژی با اشاره به اهتمام پتروشیمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس برنامه ما باید به ظرفیت ۱۳۱.۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده برسیم، اما چالش این است که بخشی از ظرفیت فعلی یعنی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن را نمی‌توانیم استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی خاطر نشان کرد: ۹۵ میلیارد تومان در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده است که تا پایان برنامه هفتم ۲۴ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه می‌شود.

وی افزود: جمع آوری ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز فلر توسط پتروشیمی وجود دارد که با اجرای این برنامه کاهش انتشار کربن، محیطی زیست پاک خواهیم داشت و از عوائد آن استفاده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده است که بیانگر جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت ارزش‌آفرین است.

عباس‌زاده با اشاره به نقش صنعت پتروشیمی در زنجیره‌های پایین‌دستی افزود: این صنعت تنها به تولید محصولات پایه محدود نمی‌شود؛ برای نمونه، در زنجیره دارویی شاهد ارزش‌آفرینی قابل‌توجهی هستیم و صنایع مختلفی از دل پتروشیمی شکل گرفته‌اند که نقش مؤثری در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های مشخصی طراحی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مدیریت مصرف گاز اشاره کرد، گفت: در این زمینه، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و در دو نوبت گفت‌وگو، مقرر شده است مشوق‌هایی از سوی دولت و بانک مرکزی برای شرکت‌هایی که در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید محصول حرکت می‌کنند، در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که گاز مصرفی به تولید محصول و توسعه صادرات منجر شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه انرژی‌های پاک بیان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم برنامه هفتم، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. هم‌اکنون تنها یکی از شرکت‌های پتروشیمی برنامه توسعه ۲۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر را در دستور کار دارد که می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی ایفا کند.

عباس‌زاده با تأکید بر نقش مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: کاری که امروز آغاز کرده‌ایم، نیازمند مشارکت سرمایه‌گذاران، همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد و ایفای مسئولیت‌پذیر رسانه‌هاست. بخش عمده سهامداران صنعت پتروشیمی، مردم هستند؛ چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت. این صنعت به‌صورت غیرمستقیم نقش مهمی در اشتغال، ارزآوری و ثبات اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی به‌ویژه در میان نسل جوان و فرزندان کشور، اهمیت بالایی دارد و تفاهم‌نامه‌های امروز می‌تواند به‌عنوان نهال‌های فرهنگی برای آینده تلقی شود، گفت: اعتماد مردم سرمایه اصلی ماست و هرگونه وعده یا برنامه تشویقی باید با پایبندی کامل اجرا شود، چرا که مشارکت مردم بدون اعتماد محقق نمی‌شود.