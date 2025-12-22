۱۰ قلم کالا به فهرست کالاهای قابل ورود با رویه کولبری اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه مربوط به اضافه شدن تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای قابل ورود با رویه کولبری از سوی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ شد.

در این ابلاغیه به دو نکته مهم اشاره شده است:

توجه ۱: اظهار کالا در گمرک و انجام تشریفات ارزیابی و کارشناسی در سرویس ارزیابی ضروری بوده و ترخیص آن منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزهای ترخیص و تطبیق کلیه کد تعرفه‌هایی ابلاغی با کالای اظهاری و انجام تشریفات گمرکی کامل و دریافت وجوه قانونی متعلقه می‌باشد.

توجه ۲: ناظرین محترم گمرکات استان‌های آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی موظفند به قید فوریت نسبت به حل مشکل عدم توزین تمامی اقلام رویه کولبری توزین سیستمی به وسیله باسکول در همه مبادی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. با توجه به حساسیت موضوع مدیران محترم گمرکات اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم می‌بایست از ثبت وزن و تعداد و اطلاعات صحیح کالاهای وارداتی در سامانه جامع امور گمرکی اطمینان حاصل نمایند.