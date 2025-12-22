به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کوشکجلالی، نویسنده و کارگردان تئاتر بهزودی نمایش «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» را در بوتیک هنر ایران روی صحنه میبرد.
«پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» داستان علی کبیر، مهاجری است که نژادپرستان آلمانی خانه او را به آتش میکشند و همسر و فرزندش در این حادثه جان میبازند.
علی کبیر در مونولوگی گروتسک، آنچه را که بر وی گذشته است مرور میکند.
این نمایش برنده جایزه مردمی آلمان (۱۹۹۹)، تقدیرشده در جشنواره تئاتر دانشگاهی مونیخ آلمان (۲۰۱۰)، جشنواره بینالمللی تئاتر سالزبورگ اتریش (۲۰۱۲)، تئاترشهر کلن (۲۰۱۶) و جشنواره تئاتر کیف اتریش (۲۰۱۸) است. این اثر تاکنون بیش از ۱۲۰۰ اجرا در چهار قاره جهان داشته است.
«پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» پیش از این نیز به مدت ۳۰ شب در سالن هودی و اسپیروِ هنر شهر آفتاب شیراز روی صحنه رفته و میزبان تماشاگران بوده است.
دور جدید اجرای «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» در تهران بهزودی آغاز میشود.
علیرضا کوشکجلالی هماکنون نمایش «باد زرد ونگوگ» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه دارد.
