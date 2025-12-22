  1. هنر
  2. تئاتر
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

تعطیلی یک‌روزه سالن‌های نمایشی به مناسبت شهادت امام علی‌النقی (ع)

تعطیلی یک‌روزه سالن‌های نمایشی به مناسبت شهادت امام علی‌النقی (ع)

همزمان با ایام شهادت و سوگواری به مناسبت شهادت امام علی‌النقی(ع)، دهمین امام شیعیان نمایش‌های سراسر کشور برای یک شب روی صحنه نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام شهادت و سوگواری امام علی‌النقی (ع) دهمین امام شیعیان، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز سه‌شنبه دوم دی تا پایان اذان مغرب روز چهارشنبه ۳ دی به صحنه نمی‌روند.

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه میزبان تماشاگران می‌شوند.

اجرای دوباره نمایش‌ها، پس از پایان اذان مغرب روز چهارشنبه، ۳ دی از سر گرفته می‌شود.

این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.

کد خبر 6698300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها