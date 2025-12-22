به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام شهادت و سوگواری امام علیالنقی (ع) دهمین امام شیعیان، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز سهشنبه دوم دی تا پایان اذان مغرب روز چهارشنبه ۳ دی به صحنه نمیروند.
در این ایام، فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا، روی صحنه میزبان تماشاگران میشوند.
اجرای دوباره نمایشها، پس از پایان اذان مغرب روز چهارشنبه، ۳ دی از سر گرفته میشود.
این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.
نظر شما