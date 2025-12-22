  1. هنر
«دکلره» روی صحنه می‌رود

نمایش «دکلره» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی و تهیه‌کنندگی مصطفا کوشکی با اجرایی متفاوت از قبل در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «دکلره» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی و تهیه‌کنندگی مصطفا کوشکی، از ۱۰ دی‌ با اجرایی متفاوت در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در توضیح این نمایش آمده است: «دکلره» نمایشی در ژانر تئاتر مستند اجتماعی است که با ساختاری متفاوت، روایت یک خانواده را در فضایی شبیه به بازجویی به تصویر می‌کشد؛ جایی که پدر، دختر و همسر در کنار مقتول، لایه‌های پنهان یک اتفاق تکان‌دهنده را بازگو می‌کنند. این اثر با نگاهی موشکافانه و واقع‌گرا، مرز میان حقیقت، اعتراف و روایت را به چالش می‌کشد و تماشاگر را با پرسش‌های عمیق انسانی روبه‌رو می‌سازد.

این نمایش محصول تئاتر مستقل تهران است.

