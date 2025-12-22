به گزارش خبرنگار مهر، عباس آبادی در مراسم افتتاح نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی درباره اوضاع سدها بعد از بارشهای اخیر گفت: اتفاقات اخیر نشان میدهد که در یک تغییر و تحول اقلیمی به سر میبریم و نابهنگامی باران در مناطق مختلف از علائم این تحول است.
وی ادامه داد: ما تحت تأثیر شرایط جوی خاص قرار داریم و این شرایط موجب شد یک جبهه پرفشار در ترکیه و یک جبهه پرفشار در منطقه پاکستان و یک دالان کم فشار در ایران شکل گرفت و ما باران خوبی را در استانهای کرمان، جنوب بوشهر و سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش خوبی دریافت کردیم.
وزیر نیرو افزود: برخی از بارندگیها در پشت سازههای سدها قرار میگیرند و برخی از بارشها به دریا میریزند و ما باید برای هدایت روان آبها برنامه داشته باشیم که به صورت تزریق مصنوعی باشد.
وی افزود: اگرچه ما باید برنامههایی را را داشته باشیم اما پیش بینی این بارشها از قبل ممکن نیست و حداکثر دو هفته زودتر مطمئن شویم در منطقه ما بارش اتفاق میافتد و تا یک هفته پیش از وقوع کجا و چگونه آن مشخص میشود.
به گفته وی، هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استانهای مختلف کسری داریم.
با توجه به اینکه بدهی زیادی به سفرههای آب زیر زمینی داریم باید با همین روند پیش رویم و اکنون در وضعیتی قرار داریم که با اطمینان میگوئیم به نوبت بندی آب نخواهیم رسید.
علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ادامه دار بودن تعدیل فشار آب در تهران گفت: در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم و کماکان کاهش فشار وجودآب برای مدیریت مصرف وجود دارد اگر این بارشهایی که پیش بینی میکنیم اتفاق بیفتد قطعیهای شبانه آب بسیار کمتر خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به تجربه دریاچه ارومیه اظهار کرد: توسعه جمعیت، کشاورزی و صنعت بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیک، موجب کاهش سهم آب این دریاچه شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر توسعه آبخیزداری برای هدایت روان آب ها گفت: اگرچه بارشهای اخیر تا حدودی شرایط را بهبود بخشیده، اما جبران خسارتهای واردشده نیازمند تداوم بارندگی و اجرای برنامههای ساختاری و اصلاحی است. در همین راستا، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برنامههای گستردهای را بهویژه در حوزه آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در دستور کار دارند، هرچند باید توجه داشت که کشور در پنج سال گذشته با شرایط خشکسالی مواجه بوده است.
علیآبادی اضافه کرد: سیاست اصلی دولت، ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و فراهمسازی محیط مناسب کسبوکار است. دولت قصد ندارد توسعه انرژی تجدیدپذیر را صرفاً بهصورت دولتی پیش ببرد و نقشآفرینی بخش خصوصی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر ۱۴ پروژه بزرگ در صنعت برق در دست اجراست که بخشی از آنها مربوط به احداث نیروگاهها و بخشی دیگر مرتبط با رفع محدودیتهای شبکه انتقال و توزیع است.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و حدود ۳۰۰۰ مگاوات دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد. بخشی از این ظرفیتها در سال گذشته بهطور کامل وارد مدار نشد، اما در سال جاری نقش مؤثرتری در تأمین برق ایفا خواهد کرد. از منظر ظرفیت نیروگاهی، کشور با کمبود جدی مواجه نیست و چالش اصلی، تأمین پایدار سوخت و مدیریت مصرف است که در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت نفت در جریان است.
وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف به همان اندازه توسعه تولید اهمیت دارد. سیاست دولت حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه برق و استفاده از ابزارهای کنترلی است تا بهجای قطع برق، محدودیت مصرف در ساعات اوج اعمال و مصرف به ساعات کمبار منتقل شود. این رویکرد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی کارآمدتر است و در سطح جهانی نیز بهعنوان یک اقدام پیشرو شناخته میشود. با تداوم توسعه تولید، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، و همزمان مدیریت هوشمند مصرف، میتوان ناترازی آب و انرژی را کنترل و از بروز بحرانهای پرهزینه در آینده جلوگیری کرد.
