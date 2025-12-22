به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرماندهان، روحانیون و کارکنان وظیفه یگانهای ارتش مستقر در منطقه اصفهان جشنواره حضرت علی اکبر (ع) و جوان سرباز و تجلیل از کارکنان وظیفه نمونه ارتش در اصفهان برگزار شد.
در این جشنواره امیر سرتیپ دوم محسن کرمی ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: حضرت علیاکبر (ع) الگوی بیبدیل شجاعت، وفاداری و ولایتپذیری برای نسل جوان است و همه جوانان این مرز و بوم، بایستی با الهام گرفتن از سیره و راه حضرت علی اکبر (ع)، تا آخرین قطره خون خود حامی ولایت باشند.
وی ادامه داد: خدمت مقدس سربازی، فرصتی ارزشمند برای کسب مهارتهای فردی و اجتماعی و تقویت روحیه نظم پذیری در زندگی شخصی است و در این دوران شما میتوانید توانمندیهای خود را تقویت و به عنوان فردی مؤثر و کارآمد در جامعه ظاهر شوید.
وی همچنین افزود: جشنواره جوان حضرت علی اکبر (ع) و سرباز جوان، فرصتی مغتنم برای تجلیل از کارکنان وظیفه جوان و لایق است و این جشنواره موجب شناسایی کارکنان مستعد و افزایش انگیزه و شأن مقام سربازی میشود.
امیر کرمی همچنین افزود: امروز کارکنان سربازان وظیفه ارتش، حلقه اتصال ارتش و مردم و پشتوانهای استوار برای امنیت و استقلال میهن اسلامی هستند و سربازی برای ملت بزرگ ایران جایگاه ویژهای دارد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وظیفه هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: شما عزیزان، ادامهدهنده راه شهیدانی هستید که با نثار جان خود، از این مرز و بوم دفاع کردند و نقش بسزایی در تأمین امنیت، اقتدار و عزت کشور داشتند که در این راه حماسههای بی بدیلی را در این مسیر آفریدند.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین عیسی کیانی هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی های آجا در منطقه اصفهان گفت: ایام جوانی، دورهای طلایی و پر از پویایی است که فطرت پاک آنها موجب تقرب بیشتر به درگاه الهی میشود.
وی ولایتمداری، انضباط، شور و نشاط جوانی، ایمان و پایبندی به اسلام و نظام و عزم آنان برای دفاع همهجانبه از میهن اسلامی از ویژگیهای سربازان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست.
حجتالاسلام والمسلمین عیسی کیانی افزود: واژه سرباز در دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ارزشمندترین واژهها است که سربازان عزیز در این مدت خدمت امنیت را به مردم شریف ایران اسلامی به ارمغان میآورند.
