به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی، در هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز، گفت: جوانان هر کشور مهمترین سرمایههای آن محسوب میشوند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مفتخر است که بخش قابل توجهی از جوانان کشور در این مجموعه مقدس خدمت میکنند و در ابعاد مختلف نقشآفرین هستند.
وی افزود: اگر بتوانیم سربازانی را که با عشق و علاقه در سپاه خدمت میکنند، در حوزههای مختلف آماده کرده و از میان آنان نیروهای برجسته و توانمند تربیت کنیم، در واقع به جوانان کشور خدمت کردهایم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با اشاره به اهداف جشنواره جوان سرباز گفت: این جشنوارهها برای ارزشگذاری به جایگاه سربازان و خانوادههای آنان برگزار میشود تا بهصورت عملی اعلام کنیم که سربازان از مهمترین سرمایههای ما هستند و سپاه نیز خادم و میزبان این عزیزان است.
معبودی همچنین خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادهای برتر و بهکارگیری توانمندیهای آنان در عرصههایی که کشور به حضورشان نیاز دارد، از دیگر اهداف این جشنواره است و این رویداد هر ساله با همین رویکرد برگزار میشود.
