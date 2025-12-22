به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران با اشاره به آغاز طرح ویژه خدماترسانی و ساماندهی افراد بیپناه و آسیبدیده اجتماعی گفت: همزمان با فرارسیدن فصل زمستان و کاهش دما و در راستای صیانت از جان شهروندان و حفظ کرامت انسانی، ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی در این بخش از پایتخت با حداکثر توان و ظرفیت به اجرا درآمده است.
شهرابی افزود: بر این اساس با بسیج تمامی امکانات خود به یاری افراد آسیبدیده اجتماعی شتافته و علاوه بر مدد سرای ثابت، گشتهای سیار در سطح کیفی مناسب به حالت آمادهباش کامل در آمده است.
وی در ادامه به استقرار اتوبوسهای «پناه گرم» و گشتهای حامی شهر جهت شناسایی و ساماندهی افراد بیپناه، کارتنخواب و معتادین متجاهر اشاره کرد و گفت: اتوبوس پناه گرم اداره مشارکتها و خدمات اجتماعی منطقه ۱۴ هر شب تا صبح در میدان ۱۳ آبان مستقر است و خدماتی از جمله توزیع غذای گرم، نوشیدنی، آب و اقلام ضروری را به افراد نیازمند ارائه میدهد.
شهردار منطقه یادآور شد: مدد سرای منطقه ۱۴ نیز با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است و آماده پذیرش و اسکان افراد فاقد سرپناه، آسمانخوابها، در راه ماندگان و کارگران فصلی است همچنین این امکان فراهم است که افراد تمایل داشته باشند، با هماهنگی گشتهای حامی شهر، از مدد سراهای سیار به مراکز ثابت منتقل و اسکان یابند
شهرابی با تأکید بر رصد فضاهای منطقه توسط گشتهای حامی شهر، تصریح کرد: گشتهای فوریتهای اجتماعی در چهار شیفت شبانهروزی در سطح محلات و معابر فعال هستند تا افراد در معرض خطر، کارتنخوابها و معتادین متجاهر شناسایی و به مراکز حمایتی تحت پوشش سازمان هدایت شوند.
شهردار منطقه ۱۴ در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، زیبایی منظر شهر، حفظ فضاهای بی دفاع شهری و حفظ امنیت شهروندان در حال اجراست. شهروندان محترم تهرانی میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد آسیبدیدگان اجتماعی و افراد بیسرپناه، با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا گشتهای حامی شهر بلافاصله به محل اعزام شوند. گفتنی است طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی در منطقه ۱۴ از ابتدای سال جاری تاکنون در چندین مرحله به اجرا درآمده است.
نظر شما