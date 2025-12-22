برد دراماتیک تراکتور در مصاف با الدحیل قطر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الدحیل قطر از هفته ششم لیگ نخبگان آسیا عصر دوشنبه یکم دی ماه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با حضور پرشور نزدیک به ۲۷ هزار تماشاگر برگزار شد.

نیمه نخست این بازی به رغم تلاش‌های شاگردان اسکوچیچ و خلق چندین موقعیت این تیم مهمان بود که دقیقه ۳۵ توسط بنجامین بوریگیاد دروازه بیرانوند را باز کرد.

دقیقه ۱۶ بازی ضربه حسین زاده به آرامی در دستان دروازه بان الدحیل قرار گرفت.

دقیقه ۱۹ ضربه محکم تیبو هالیلوویچ از کنار دروازه الدحیل به بیرون رفت.

دقیقه ۲۷ ضربه حسین زاده با اختلاف کم از بالای دروازه تیم مهمان به بیرون رفت.

و نهایتاً نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود تیم الدحیل تمام شد.

با شروع نیمه دوم شاگردان اسکوچیچ مالکیت توپ و میدان را در دست داشتند و دقیقه ۴۹ بازی موقعبت تک به تک هاشم نژاد توسط دروازه بان الدحیل مهار شد.

دقیقه ۵۲ با نفوذ بازیکنان تراکتور به محوطه جریمه الپحیل شجاع با یک شوت این بازی را به تساوی کشاند تا هیجان در سکوهای ورزشگاه شدت بگیرد.

دقیقه ۶۳ بازی تیم الدحیل صاحب ضربه ایستگاهی شد و ضربه لوئیز البرتو به اختلاف از بالای دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

دقیقه ۶۵ شوت محکم امیرحسین حسین زاده از بالای دروازه الدحیل به بیرون رفت.

دقیقه ۹۲ بازی امیرحسین حسین زاده با یک شوت تمام کننده گل دوم تراکتور را به ثمر رساند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامرُبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، تومیسلاو استراکال و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب الدحیل:

همام احمد، ابراهیم بامبا، جیان کاستلِتو، بنجامین بوریگیاد، سلطان البرک، یوسف سابالی، کریم بودیاف، لوئیز آلبرتو، کریستوف پیانتک، ادمیلسون جونیور داسیلوا و باتیستا بورک

در طول بازی اودیل خامرُبکوف از تیم تراکتور کارت زرد دریافت کرد.