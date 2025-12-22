اسکوچیچ: با توجه به نتایج کسب شده چرا از اول اینجا بازی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ شامگاه دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم‌های تراکتور و الدحیل با اشاره به بازی خوب شاگردانش افزود: از بازی امرور خیلی راضی هستم و در بیشتر دقایق کنترل بازی در دست ما بود و نسبت به پنالتی باید بگویم که اشتباه بود و امروز کمی بیشتر با تسلط به احساس خودمان و همچنین تفکر زیاد بازی کردیم و معتقد هستم هر چقدر حریفمان قوی باشد ما بهتر ظاهر می‌شویم.

سرمربی تیم تراکتور در مورد باز توانی تیم تراکتور، عنوان کرد: باید بگویم که خیلی سریع به بازی دوم که فاصله کمتری نسبت به بازی قبل داشتیم برگشتیم و برنده بازی شدیم و تمام بازیکنان به بهترین شکل در نتیجه موفقیت تیم تراکتور تأثیر گذار بودند و متعجب هستم که چرا از اول در اینجا بازی نکردیم.

امیرحسین حسین زاده در مورد موفقیت تیم تراکتور نیز یادآور شد: همه بازیکنان امروز خوب بازی کردند و وسط نیمه با هم، هم قسم شدیم تا نتیجه را برگردانیم و با حضور و حمایت هواداران به این هدف هم رسیدیم.

وی با اشاره به موفقیت خودش در این مدت ۲ ساله یادآور شد: من همه موفقیت‌های خودم را مدیون سرمربی تیم آقای اسکوچیچ هستم و از همه بازیکنان تیم که یک صدا هستیم تشکر می‌کنم.

اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که قول قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا را می‌دهد، اذعان داشت: نه نمی‌توانم این قول را بدهم همانطور که از اول هم گفتم تمام تلاشمان را انجام خواهیم داد و تا به این مرحله رسیدن برای تیم‌های ایرانی بیشتر هم هست ولی تا آخر می‌جنگیم.

حسین زاده نیز اضافه کرد: حضورم در تیم ملی به تصمیم سرمربی بستگی دارد و در صورت حضور در تیم ملی صد در صد ۱۰۰ خودم را برای تیم ملی خواهم گذاشت و همیشه با هواداران تیم تراکتور خوشحال هستم و برای موفقیت این تیم تلاش می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور در خصوص ادامه بازی‌های این تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز اذعان کرد: درخواست می‌کنم از مسئولین هر کاری می‌توانند بکنند تا این زمین را در اختیار ما قرار بدهند چرا که نتایج خوبی در این زمین می‌گیریم و امیدوارم این موضوع به بهترین شکل انجام بگیرد.

حسین زاده نیز بیان داشت: از مسئولین امر تشکر می‌کنم که این زمین را به شرایط خوب در اختیار ما قرار دادند درست است که بعضی جاهای زمین به نوعی کچل است ولی باز تأثیر بهتری در بازی‌های ما دارد.

اسکوچیچ در مورد گل تساوی شجاع خلیل زاده توضیح داد: معتقد نیستم که گل شجاع نقطه عطف تیم بوده چرا که کل تیم تراکتور فعل خواستن را صرف کردند و حتی حسین زاده نیز مثل دیگر بازیکنان برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.