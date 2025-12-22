بلماضی: علیرغم برتری در نیمه نخست نتوانستیم بازی را مدیریت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، جمال بلماضی شامگاه دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم‌های تراکتور و الدحیل افزود: همانطور که دیروز گفتیم ما قرار بود عملکرد خوبی از خودمان نشان بدهیم که همین اتفاق هم افتاد و با تصاحب گل اول جلو افتادیم ولی در نیمه دوم، بازی از دست ما خارج شد و نتیجه را واگذار کردیم.

سرمربی فوتبال الدحیل اذعان داشت: در رابطه با جو ورزشگاه باید بگویم که تیم تراکتور از امتیاز هواداران پرشور خود استفاده کرد و در خصوص سردی هوا و تغییر زمان بازی این تصمیم از سوی ای اف سی گرفته شد و ما نیز در این شرایط بازی کردیم.

وی در مورد تأثیر نتایج دیگر بازی‌های امروز لیگ نخبگان یادآور شد: ما هنوز شانس صعود را داریم و در ادامه تمام تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت.

بلماضی اضافه کرد: این تاکتیک ما بوده و در وسط میدان عملکرد خوبی داشتیم و همانطور که اشاره کرده بودم ما بدلیل محرومیت الوراتی نتوانستیم از قابلیت‌های این بازیکن در مصاف با تراکتور استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این وظیفه و کار من نیست در مورد دیگر تیم‌ها مثل تراکتور نظر بدهم.