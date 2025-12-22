به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز دوشنبه اول دی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک نماینده کشورمان خاتمه یافت.

امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور پس از پایان دیدار مقابل الدحیل قطر، با اشاره به عملکرد تیمش گفت: از ابتدای بازی کاملاً سوار جریان مسابقه بودیم و حق‌مان کسب پیروزی بود. خوشحالم که با تلاش تمام بازیکنان تیم موفق شدم گلزنی کنم.

وی ادامه داد: این نتیجه حاصل زحمت و تلاش همه بازیکنان است و از تک‌تک بچه‌ها بابت نمایشی که ارائه دادند تشکر می‌کنم.