۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

لیگ نخبگان آسیا؛

حسین زاده: شایسته پیروزی بودیم/ از تمام بازیکنان تشکر می‌کنم

مهاجم تیم فوتبال تراکتور گفت: شایسته پیروزی مقابل الدحیل بودیم و خداراشکر می کنم که توانستم گلزنی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز دوشنبه اول دی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک نماینده کشورمان خاتمه یافت.

امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور پس از پایان دیدار مقابل الدحیل قطر، با اشاره به عملکرد تیمش گفت: از ابتدای بازی کاملاً سوار جریان مسابقه بودیم و حق‌مان کسب پیروزی بود. خوشحالم که با تلاش تمام بازیکنان تیم موفق شدم گلزنی کنم.

وی ادامه داد: این نتیجه حاصل زحمت و تلاش همه بازیکنان است و از تک‌تک بچه‌ها بابت نمایشی که ارائه دادند تشکر می‌کنم.

