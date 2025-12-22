تراکتور با کامبک الدحیل را شکست داد/ صعود نماینده ایران به مرحله حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه اول دی و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت یوسوکه آراکی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید. شجاع خلیل‌زاده و امیرحسین حسین‌زاده گل‌های تراکتور را به ثمر رساندند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، خامروبکوف (کارت زرد) (۸۵- مهدی شیری)، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد (۸۵- دروژدک)، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی ترابی (۸۹- مسعود زائر کاظمینی)

ترکیب الدحیل:

باتیستا بورک، ابراهیما بامبا، ژان‌چارلز کاستلتو، یوسف سابالی، سلطان البریک، کریم بوضیاف، بنجامین بوریژو، ادمیلسون جونیور، همام الامین، لوئیز آلبرتو (کارت زرد) و کریستوف پیاتک

شروع خوب بازی توسط بازیکنان الدحیل

بازیکنان الدحیل بازی را بهتر آغاز کردند و در همان ابتدای بازی توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه تراکتور پیش آوردند و پیاتک اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

شاگردان دراگان اسکوچیچ بلافاصله حمله‌ای را به سمت دروازه الدحیل ترتیب دادند که هالیلوویچ در موقعیت خوبی قرار گرفت اما شوت او دقت کافی را نداشت و به بیرون رفت.

محمد نادری در دقیقه ۵ و از سمت چپ اقدام به ارسال توپ کرد و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود، بورک توپ را در آغوش گرفت.

شوت خامروبکوف راهی به سمت دروازه الدحیل نداشت

تراکتوری‌ها در دقیقه ۱۷ صاحب ضربه آزاد شدند که روی یک کار تیمی مهدی ترابی به کمک هاشم نژاد توپ را تا محوطه ۱۸ قدم جلو آوردند و ترابی با پاسی در عرض شجاع خلیل زاده را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن به مدافع الدحیل برخورد کرد و در برگشت خامروبکوف اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف از بالای دروازه الدحیل راهی اوت شد.

تیرک دروازه الدحیل به لرزه درآمد

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۲۷ حمله‌ای را از سمت راست زمین تدارک دیدند که حسین زاده در نزدیکی محوطه جریمه توپ را به حسین‌زاده نژاد پاس داد و این بازیکن با پاسی در عرض و زمینی قصد داشت تا اشتراکال را صاحب توپ کند که مدافع الدحیل توپ را دور کرد و در شلوغی محوطه جریمه الدحیل حسین نژاد اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به تیرک افقی برخورد کرد.

بازیکنان الدحیل در دقیقه ۳۱ به سمت دروازه تراکتور حمله ور شدند و محمد نادری برای تصاحب توپ با ادمیلسون جونیور برخورد کرد که داور این خطا را پنالتی برای الدحیل تشخیص داد.

گل اول بازی برای الدحیل

در دقیقه ۳۵، بنجامین بوریژو از روی نقطه ۸ پشت توپ ایستاد و بر خلاف جهت بیرانوند موفق شد توپ را وارد دروازه تراکتور کند تا الدحیل به گل اول بازی برسد.

شروع خوب تراکتوری‌ها در نیمه دوم

بازیکنان تراکتور نیمه دوم را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ اولین حمله این تیم در نیمه دوم شکل گرفت و حسین زاده با پاسی در عمق هاشم نژاد را صاحب موقعیت کرد و در حالی که می‌توانست با یک ضربه دروازه الدحیل را باز کند اما باتیستا بورک با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

شجاع ناجی تراکتور شد

محمد نادری در دقیقه ۵۱ و از سمت چپ در نزدیکی محوطه جریمه الدحیل نقش بر زمین شد و داور به سود تراکتور ضربه آزاد اعلام کرد که هالیلوویچ پشت توپ ایستاد و اقدام به ضربه زدن کرد که توپ او به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد و در ریباند شجاع خلیل‌زاده موفق شد دروازه الدحیل را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.

پس از گل تساوی تراکتور، بازیکنان الدحیل به سمت دروازه بیرانوند نزدیک شدند و در نزدیکی محوطه جریمه تراکتور خامروبکوف بازیکن این تیم را نقش بر زمین کرد و داور به سود این تیم خطا گرفت که بنجامین بورژو پشت توپ ایستاد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت.

حسین زاده در دقیقه ۶۰ توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه الدحیل پیش آورد و آن را به مهدی ترابی پاس داد که این بازیکن با حرکت در عرض اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف از کنار دروازه نماینده قطر به بیرون رفت.

بازیکنان الدحیل در دقیقه ۶۳ حمله دیگری را به سمت دروازه تراکتور انجام دادند که ضربه سر همام الامین از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

ضد حمله بی فایده تراکتور

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۷۱ ضد حمله‌ای را به سمت دروازه الدحیل تدارک دیدند که توپ به هالیلوویچ رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به بیرون رفت.

فرصت سوزی بازیکنان الدحیل

در دقیقه ۷۳ داور به سود الدحیل اعلام ضربه آزاد کرد که با پاس بلند بازیکن این تیم همراه شد و روی غفلت خط دفاعی تراکتور، ادمیلسون جونیور بالاتر از دانیال اسماعیلی‌فر با سینه خود توپ را کنترل کرد و با یک چرخش اقدام به شوت زنی کرد که بیرانوند درازکش توپ را در اختیار گرفت.

خودخواهی هاشم نژاد و از دست رفتن فرصت گلزنی برای تراکتور

در دقیقه ۷۶ و در حالی که توپ در اختیار مهدی هاشم نژاد بود او خودخواهانه و با تک روی به دل خط دفاعی الدحیل زد و با دخالت مدافع و دروازه‌بان این تیم توپ دور شد.

کامبک لحظه آخری تراکتور

در دقیقه ۱+ ۹۰، امیرحسین حسین‌زاده به توپ رسید و تا نزدیکی محوطه جریمه پیش روی کرد و با تاکتیک خوب خود توپ را به پای راست خود آورد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به یکی از بازیکنان الدحیل وارد دروازه این تیم شد تا تراکتور به گل دوم در این بازی برسد.

با کسب سه امتیاز این بازی تراکتور در جدول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا ۱۴ امتیازی شد و دو هفته زودتر تا پایان مرحله گروهی صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.