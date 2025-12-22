شکست یک نیمه ای تراکتور مقابل الدحیل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الدحیل قطر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه اول دی و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت یوسوکه آراکی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان جمال بلماضی در تیم الدحیل خاتمه یافت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، خامروبکوف، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی ترابی

ترکیب الدحیل:

باتیستا بورک، ابراهیما بامبا، ژان‌چارلز کاستلتو، یوسف سابالی، سلطان البریک، کریم بوضیاف، بنجامین بوریژو، ادمیلسون جونیور، همام الامین، لوئیز آلبرتو و کریستوف پیاتک

شروع خوب بازی توسط بازیکنان الدحیل

بازیکنان الدحیل بازی را بهتر آغاز کردند و در همان ابتدای بازی توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه تراکتور پیش آوردند و پیاتک اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

شردان دراگان اسکوچیچ بلافاصله حمله‌ای را به سمت دروازه الدحیل ترتیب دادند که هالیلوویچ در موقعیت خوبی قرار گرفت اما شوت او دقت کافی را نداشت و به بیرون رفت.

محمد نادری در دقیقه ۵ و از سمت چپ اقدام به ارسال توپ کرد و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود، بورک توپ را در آغوش گرفت.

شوت خامروبکوف راهی به سمت دروازه الدحیل نداشت

تراکتوری‌ها در دقیقه ۱۷ صاحب ضربه آزاد شدند که روی یک کار تیمی مهدی ترابی به کمک حسین نژاد توپ را تا محوطه ۱۸ قدم جلو آوردند و ترابی با پاسی در عرض شجاع خلیل زاده را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن به مدافع الدحیل برخورد کرد و در برگشت خامروبکوف اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف از بالای دروازه الدحیل راهی اوت شد.

تیرک دروازه الدحیل به لرزه درآمد

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۲۷ حمله‌ای را از سمت راست زمین تدارک دیدند که حسین زاده در نزدیکی محوطه جریمه توپ را به حسین‌زاده نژاد پاس داد و این بازیکن با پاسی در عرض و زمینی قصد داشت تا اشتراکال را صاحب توپ کند که مدافع الدحیل توپ را دور کرد و در شلوغی محوطه جریمه الدحیل حسین نژاد اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به تیرک افقی برخورد کرد.

بازیکنان الدحیل در دقیقه ۳۱ به سمت دروازه تراکتور حمله ور شدند و محمد نادری برای تصاحب توپ با ادمیلسون جونیور برخورد کرد که داور این خطا را پنالتی برای الدحیل تشخیص داد.

گل اول بازی برای الدحیل

در دقیقه ۳۵، بنجامین بوریژو از روی نقطه ۸ پشت توپ ایستاد و بر خلاف جهت بیرانوند موفق شد توپ را وارد دروازه تراکتور کند تا الدحیل به گل اول بازی برسد.