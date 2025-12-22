علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش نذر علوفه در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: مردم شهر رویان برای حمایت از حیات وحش در این کار خیر پیشقدم شدند.

وی افزود: با تداوم خشکسالی و سرمای شدید حاکم بر ارتفاعات و زیستگاه‌های طبیعی شاهرود، گروهی از خیران شهر رویان با اجرای پویش «نذر علوفه» بخشی از نیاز غذایی حیات‌وحش منطقه را تأمین کردند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود این اقدام انسان دوستانه را اثر گذار در کاهش فشار گرسنگی بر گونه‌های وحشی در فصل زمستان خواند و ابراز داشت: بر این اساس طی چندین محموله علوفه شامل یونجه و ذرت خشک به مناطق امن و تعیین شده در زیستگاه‌های حیات‌وحش منتقل شد.

قربانلو از مشارکت مردمی شهر رویان در شرایط سخت زمستانی برای حیات وحش قدردانی کرد و افزود: این گونه کمک‌های داوطلبانه نقش مهمی در کاهش تعارضات احتمالی حیات‌وحش با روستاها و جلوگیری از ضعف و تلفات جانوران دارد.

وی افزود: شهروندان در صورت تمایل به مشارکت در این پویش، کمک‌های خود را تنها از طریق هماهنگی با محیط بان ها و در نقاط مجاز انجام دهند تا تغذیه کمکی به صورت اصولی و بدون ایجاد وابستگی برای حیات‌وحش انجام شود.