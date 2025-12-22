  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸

شهروندان شاهرودی پویش «نذر علوفه» راه‌اندازی کرده‌اند

شهروندان شاهرودی پویش «نذر علوفه» راه‌اندازی کرده‌اند

شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود گفت: در حرکتی خودجوش و انسان‌دوستانه، مردم شاهرود با راه‌اندازی پویش «نذر علوفه» برای حمایت از حیات وحش منطقه، قدم پیش گذاشتند.

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش نذر علوفه در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: مردم شهر رویان برای حمایت از حیات وحش در این کار خیر پیشقدم شدند.

وی افزود: با تداوم خشکسالی و سرمای شدید حاکم بر ارتفاعات و زیستگاه‌های طبیعی شاهرود، گروهی از خیران شهر رویان با اجرای پویش «نذر علوفه» بخشی از نیاز غذایی حیات‌وحش منطقه را تأمین کردند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود این اقدام انسان دوستانه را اثر گذار در کاهش فشار گرسنگی بر گونه‌های وحشی در فصل زمستان خواند و ابراز داشت: بر این اساس طی چندین محموله علوفه شامل یونجه و ذرت خشک به مناطق امن و تعیین شده در زیستگاه‌های حیات‌وحش منتقل شد.

قربانلو از مشارکت مردمی شهر رویان در شرایط سخت زمستانی برای حیات وحش قدردانی کرد و افزود: این گونه کمک‌های داوطلبانه نقش مهمی در کاهش تعارضات احتمالی حیات‌وحش با روستاها و جلوگیری از ضعف و تلفات جانوران دارد.

وی افزود: شهروندان در صورت تمایل به مشارکت در این پویش، کمک‌های خود را تنها از طریق هماهنگی با محیط بان ها و در نقاط مجاز انجام دهند تا تغذیه کمکی به صورت اصولی و بدون ایجاد وابستگی برای حیات‌وحش انجام شود.

کد خبر 6698728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها