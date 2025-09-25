  1. استانها
پویش مردمی«نذر علوفه»در قلعه بالای بیارجمند؛ ابتکاری برای حفظ حیات وحش

شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود از پویش خودجوش مردمی با عنوان «نذر علوفه» در منطقه قلعه بالای بیارجمند خبر داد و گفت: این اقدام انسان‌دوستانه با هدف حفاظت از محیط زیست انجام شده است.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پویش مردمی و خود جوش با عنوان «نذر علوفه» در بی ارجمند برگزار می‌شود، ابراز داشت: این اقدام نوعی نمایش پیوند عمیق میان انسان و طبیعت است.

وی با بیان اینکه این پویش همه ساله با نزدیک شدن ایام سرد سال توسط اهالی طبیعت دوست این روستا در بخش بی ارجمند برگزار می‌شود، افزود: با این اقدام علوفه کافی در دسترس کل، قوچ، جبیر و گورخر قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه هدف از این اقدام ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی بین مردم است، ابراز داشت: چنین پویش‌هایی نمادی از همزیستی انسان و حیات وحش است.

قربانلو با بیان اینکه فرهنگ نوع دوستی و احترام به محیط زیست نیز در جامعه ترویج خواهد یافت، تصریح کرد: این پویش خلاقیت و ابتکار خود اهالی روستا نمادی از نوآوری اجتماعی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه نذر علوفه بخشی از هویت فرهنگی قلعه بالا و سند زنده تعامل انسان و محیط زیست است، افزود: این اقدامات در جریان ثبت جهانی پرونده قلعه بالا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

