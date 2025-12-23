اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک رکورد زد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، مراسم بهرهبرداری از پروژه شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در شهر تهران با تامین مالی مدیریت شعب پست بانک شرق تهران برگزار شد. این مراسم روز گذشته دوشنبه، یکم دی ماه ۱۴۰۴ و همزمان با سیامین سالگرد تاسیس پست بانک ایران برگزار شد.
فیبر نوری آسیاتک به یوسف آباد تهران رسید
در این مراسم، سرعت خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک در منطقه یوسف آباد تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و در فرایند تست سرعت آپلود و دانلود، رکورد نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه ثبت شد.
مهندس محمد علی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک با اعلام اینکه پست بانک ایران بیش از ۱۵ سال است که بهعنوان بانک اصلی در کنار آسیاتک حضور دارد، عنوان کرد: آسیاتک از شرکتهای دارای پروانه UNSP است و مسئولیت پیشبرد پروژه توسعه شبکه فیبر نوری در ۱۲ استان و بیش از ۸۰ شهر را بر عهده دارد. ما تاکنون حدود ۷۰ درصد از میزان حفاری برآورد شده را به انجام رساندیم و در بیش از ۶۰ شهر در حال ارائه سرویس هستیم.
او همچنین اشاره کرد: پست بانک ایران علاوه بر تامین مالی و کمکرسانی در پروژههای دیتاسنتر و ADSL، در پروژه فیبر نوری نیز کنارمان بود.
فیبر نوری آسیاتک به یوسفآباد رسید
مدیرعامل آسیاتک ادامه داد: در دوره اخیر کلان شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نیز به تعهدات ما اضافه شده است. در بعضی نقاط تهران هم پروژه فیبر نوری را اجرا کردیم و اکنون فیبر نوری منطقه یوسفآباد تهران آماده بهرهبرداری است.
مهندس جعفرخانی، معاون اعتباری و بینالملل پست بانک نیز در گزارشی عنوان کرد: پست بانک ایران تاکنون سهم مناسبی در توسعه پروژه شبکه فیبر نوری در کشور داشته است. این بانک برای شرکت انتقال دادههای آسیاتک ۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام داده است.
نظر شما