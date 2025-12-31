اتصال بیش از ۱۱ هزار مشترک به شبکه فیبر نوری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری در نشست کنترل پروژه فیبر نوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع تعهدات اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در این استان تا پایان فصل پاییز، ۱۱۵ هزار و ۷۵۷ خانوار بود که ۶۰ هزار و ۹۴۳ خانوار تاکنون تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و ۱۱ هزار و ۵۸۴ مشترک نیز به سرویس فیبر نوری متصل شده اند.

وی در این نشست که با حضور مدیران شهرداری شهرکرد و برخی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، مدیران اداره کل آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران در این استان، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی و سرپرست اداره کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، معاون شرکت مخابرات ایران و مدیران استانی و ستادی شرکت‌های مجری طرح برگزار شد، افزود: دو شرکت مخابرات ایران و آسیاتک متعهد به ایجاد پوشش شبکه فیبر نوری در این استان هستند و با توجه به تعاملات انجام شده، امیدواریم با همکاری سایر ذینفعان، بویژه شهرداری‌ها، روند اجرای پروژه سرعت گرفته و عقب ماندگی‌های قبلی جبران شود تا امکان اتصال فیبر برای همه متقاضیان، با سرعت بیشتری فراهم شود.

مختاری اتصال مراکز آموزشی، مدارس و همچنین مراکز درمانی به فیبر نوری را از الویت‌های اجرایی اپراتورهای متعهد به اجرای طرح در استان چهارمحال و بختیاری عنوان و تاکید کرد: در پی بررسی چالش‌ها و موانع و تعامل‌های ایجاد شده در این نشست، هماهنگی لازم با شهرداری‌ها برای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و موضوع ترمیم حفاری‌ها انجام شد.