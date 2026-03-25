آبراهه:تردد روان در همه جاده های مواصلاتی آذربایجان شرقی برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ آبراهه رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی شامگاه چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان تردد در سفر های نوروزی اظهار داشت: از ۲۵ اسفند ماه تا امروز حدود یک میلیون و دویست تردد در جاده های مواصلاتی استان به ثبت رسیده است .
وی در خصوص حوادث رانندگی در جاده های استان تصریح کرد: متأسفانه در طی این چند روز تصادف که در جاده ها اتفاق افتاده ۱۰ نفر جان خود را در جاده های استان از دست دادند و ۱۸۷نفر نیز مصدوم شدند که نسبت به سال گدشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.
سرهنگ آبراهه گفت : بیشترین حوادث در جاده های فرعی و روستایی استان بوده است.
سرهنگ آبراهه همچنین با اشاره به علت اصلی تصادفات افزود: عمده ترین علت تصادفات عدم رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی در شرایط خستگی و همچنین انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز بوده است لذا از شهروندان خواهش می شود ضمن رعایت سرعت مجاز از کمربند ایمنی نیز استفاده نمایند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی استان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت : نیروهای پلیس با ۲۰۰ تیم نیروهای انتظامی ، امدادی و خدماتی درمحورهای مواصلاتی استان همانند سال گذشته با آماده باش کامل و با تمام قوا در خدمت مردم هستند تا با فراهم کردن امنیت و آرامش درجاده ها سفری مطمئن را برای میهمانان و مسافران عزیز فراهم کنند.
نظر شما