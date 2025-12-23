بررسی سناریوی تمرین پدافند پرتویی بر اساس دستورالعمل شهید فخری زاده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کثیری معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه از سلسله جلسات تمرین پدافند پرتویی ذیل دستورالعمل عملیاتی پدافند پرتویی شهید محسن فخریزاده ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، اظهار داشت: با عنایت به ابلاغ دستورالعمل مذکور در سال گذشته مقرر شد سازمانهای ذیل کارگروهها در دستورالعمل شهید فخریزاده، مأموریتهای خود را تمرین کرده و آمادگی خود نسبت به شرایط بحرانی پرتوی را افزایش دهند.
کثیری با بیان اینکه از سوی سازمان انرژی اتمی سناریوی اولیه و پیشنهادی پدافند پرتوی به این سازمان ارسال و جلساتی در خصوص بررسی سناریو برگزار شد، افزود: مقرر شد تمام دستگاهها و ارگانهای شرکتکننده در مانور پدافند پرتویی، در چارچوب دستورالعمل شهید فخریزاده، پیشنهادات و نقطهنظرات خود را در خصوص اصلاح و تکمیل سناریوی مذکور، برای جمعبندی به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارسال کنند تا پس از نهاییسازی، جهت تدوین و تدقیق نهایی سناریو به سازمان انرژی اتمی ایران ارائه شود.
وی افزود: در همین راستا پیگیریها جهت برگزاری جلسات با سازمانها و ارگانهای دخیل در این موضوع آغاز شد و کارگروه اطفای حریق، مدیریت اجساد و ضایعات با همکاری کارگروه انتقال، درمان و آموزش خود امدادی و دگرامدادی در حال برنامهریزی برای برگزاری تمرین در چارچوب مأموریتی خود است.
چهارمین جلسه از سلسله جلسات تمرین پدافند پرتویی ذیل دستورالعمل عملیاتی پدافند پرتوی شهید محسن فخریزاده ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، با حضور نمایندگانی از سازمانهای انرژی اتمی کشور، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، مدیریت پسماند شهرداری تهران، بهشت زهرا (س)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه بقیهالله (عج) و معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در محل سالن زنده یاد بیژن دفتری این سازمان برگزار شد.
