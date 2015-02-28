دومین مانورجامع مقابله باشرایط اضطراری در نیروگاه بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مانور جامع نیروگاه اتمی بوشهر با هدف آمادگی جهت مقابله با هرگونه شرایط اضطراری و حوادث احتمالی پرتوی و با حضور رییس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی، رییس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و مدیران و کارشناسان نیروگاه اتمی بوشهر ساعت ۸ صبح روز شنبه ۹ اسفندماه جاری در محوطه داخلی و خارجی این نیروگاه با موفقیت برگزار شد.

زارعان، رییس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی ایران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مانور جامع با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با مدیریت استاندار و بر اساس سناریوی فرضی با موفقیت و در همه ابعاد ضروری به اجرا درآمد.

زارعان افزود: در این حادثه فرضی، سناریو بر مبنای یک اشکال فنی تنظیم شده بود که طی آن در بخشی از واسط مدار اول و دوم نیروگاه شکستگی رخ داده و در اثر آن مقداری مواد پرتوزا وارد محیط شده و تعدادی از کارکنان نیروگاه پرتوگیری می‌کنند.

رییس مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: در این مانور، مسئولین نیروگاه و مسئولین خارج از سایت بر اساس دستورالعمل‌های شرایط اضطراری عمل نموده و حادثه را کنترل کردند و نهایتاً تعدادی از افراد غیرمسئول از سایت و کمپ مسکونی تخلیه اضطراری شدند. زارعان اضافه کرد: به لطف خداوند این مانور با در نظر گرفتن کلیه جوانب و پیام‌رسانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اهداف از قبل پیش‌بینی شده دست یافت.