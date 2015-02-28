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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

با رمزیا ابوالفضل(ع)؛

دومین مانورجامع مقابله باشرایط اضطراری در نیروگاه بوشهر برگزار شد

دومین مانورجامع مقابله باشرایط اضطراری در نیروگاه بوشهر برگزار شد

دومین مانور جامع نیروگاه اتمی بوشهر با هدف آمادگی جهت مقابله با هرگونه شرایط اضطراری و حوادث احتمالی پرتوی ساعت ۸ صبح روز شنبه ۹ اسفندماه جاری در محوطه داخلی و خارجی این نیروگاه با موفقیت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مانور جامع نیروگاه اتمی بوشهر با هدف آمادگی جهت مقابله با هرگونه شرایط اضطراری و حوادث احتمالی پرتوی و با حضور رییس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی، رییس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و مدیران و کارشناسان نیروگاه اتمی بوشهر ساعت ۸ صبح روز شنبه ۹ اسفندماه جاری در محوطه داخلی و خارجی این نیروگاه با موفقیت برگزار شد.

زارعان، رییس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی ایران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مانور جامع با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با مدیریت استاندار و بر اساس سناریوی فرضی با موفقیت و در همه ابعاد ضروری به اجرا درآمد.

زارعان افزود: در این حادثه فرضی، سناریو بر مبنای یک اشکال فنی تنظیم شده بود که طی آن در بخشی از واسط مدار اول و دوم نیروگاه شکستگی رخ داده و در اثر آن مقداری مواد پرتوزا وارد محیط شده و تعدادی از کارکنان نیروگاه پرتوگیری می‌کنند.

رییس مدیریت بحران سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: در این مانور، مسئولین نیروگاه و مسئولین خارج از سایت بر اساس دستورالعمل‌های شرایط اضطراری عمل نموده و حادثه را کنترل کردند و نهایتاً تعدادی از افراد غیرمسئول از سایت و کمپ مسکونی تخلیه اضطراری شدند. زارعان اضافه کرد: به لطف خداوند این مانور با در نظر گرفتن کلیه جوانب و پیام‌رسانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اهداف از قبل پیش‌بینی شده دست یافت.

کد مطلب 2508152

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