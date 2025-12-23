کامران پولادی؛ نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت همکاری همه قوا و دستگاهها برای حل مسائل اقتصادی گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با زیر سوال بردن یک یا دو نهاد حل نمیشود، نمیتوان صرفاً بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و یا نهاد خاصی را مسئول وضعیتی دانست که حاصل مسائل مختلف در سالهای متمادی است. بدون شک برای حل کردن مشکلات کلان مثل کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی همه ارکان نظام باید با هماهنگی کامل وارد میدان شوند.
پولادی با اشاره به نابسامانی وضعیت بازار کالاها افزود: همزمان با تورم، سوءاستفاده سودجویان، احتکار کالا و برخی نابسامانیهای دیگر را نیز شاهد هستیم که مجموع این عوامل زندگی مردم را سخت کرده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر بانک مرکزی برای کاهش تورم باید رشد نقدینگی را کنترل کند، دولت نیز باید با افزایش درآمدها و کاهش هزینهها کسری بودجه خود را کنترل کند و قوه قضائیه و دیگر دستگاههای نظارتی نیز باید در برخورد جدی با محتکران و اخلالگران اقتصادی وارد عمل شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه توسعه روابط بازرگانی با کشورهای دیگر نیز به دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز داریم تا از ظرفیتهای بینالمللی برای بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی بهره ببریم.
پولادی در پایان مجدداً تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، همه دستگاهها در قوای سهگانه باید با همکاری و هماهنگی کامل در مسیر ارتقای معیشت مردم برنامهریزی و تلاش کنند.
