به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه پاسخگویی برخط اعضای کابینه به مطالبات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت خدمات بانکداری در ایجاد رضایت جامعه گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود و مردمی‌ترین نهاد اقتصاد به شمار می‌رود، از این رو بهبود عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمات به مردم در دستور کار است.



محمدرضا فرزین در این جلسه کنترل تورم را اصلی ترین هدف بانک مرکزی برشمرد و گفت: بانک مرکزی و مجموعه دولت با هماهنگی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب بر کنترل تورم متمرکز است و همزمان با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رشد تولید نیز تاکید دارد.



وی با اشاره به کاهش شاخص‌های مربوط به تورم تاکید کرد: آمارها از کاهش ۱۲ درصدی تورم در خردادماه حکایت دارد و امیدواریم این روند کاهشی تا رسیدن به سطح برنامه ریزی شده و کنترل تورم ادامه داشته باشد.



رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: افزایش تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارت‌های اعتباری مرابحه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.



وی افزود: موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده ایم تا بانک‌ها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند.