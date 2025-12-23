دریافت 43 MB کد خبر 6699061 https://mehrnews.com/x39X7y ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹ کد خبر 6699061 فیلم هنر فیلم هنر ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹ خاطره بازی با آثار ایرج طهماسب؛ از مهمونی تا کلاه قرمزی سوپرایز ایرج طهماسب با صداهای عروسکی ماندگار در آثارش را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایرج طهماسب مهمان جنابخان و هومن حاجیعبداللهی میشود نادعلی: جشنواره تئاتر شهر پس از ۸ سال به تهران بازگشت قصه یک گل و هزار دغدغه؛ظرفیت ۱۲ میلیونی نرگس های خوسف در تنگنای بازار برچسبها ایرج طهماسب کلاه قرمزی سینمای کودک و نوجوان
نظر شما