۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

ایرج طهماسب مهمان جناب‌خان و هومن حاجی‌عبداللهی می‌شود

ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» با اجرای هومن حاجی‌عبداللهی و جناب خان با حضور ایرج طهماسب روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو و اجرای هومن حاجی‌عبداللهی، با حضور جناب‌خان (با صداپیشگی محمد بحرانی) یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۲۲ به‌صورت ویژه از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، مهمانان ویژه‌ای از جمله ایرج طهماسب و همچنین بانوان سینماگر از جمله آزیتا لاچینی، مهوش صبرکن، مینا جعفرزاده، مهوش وقاری حضور دارند.

علی مولایی خواننده ارکستر سمفونیک صداوسیما با اجرای قطعات خاطره‌انگیز و حسین علیان نیز حضور دارند تا اتفاقات مختلفی را برای مخاطب رقم بزنند.

برنامه «هزار و یک» با اجرای محسن کیایی پخش می شد و در فصل جدید هومن حاجی‌عبداللهی اجرای این برنامه را بر عهده دارد.

عطیه موذن

    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 7
      پاسخ
      هومن حاج عبدالهی؟؟؟؟ نه به اسمش نه به فامیلیش با هم نمیخونه
    • علیرضا IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      3 0
      پاسخ
      هر دوتا رو خیلی دوست دارم.خیلی خوب شد هومن برنامه ۱۰۰۱ رو اجرا میکنه.من از مجری قبلی اصلا خوشم نمی آمد

