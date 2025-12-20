به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو و اجرای هومن حاجی‌عبداللهی، با حضور جناب‌خان (با صداپیشگی محمد بحرانی) یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۲۲ به‌صورت ویژه از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، مهمانان ویژه‌ای از جمله ایرج طهماسب و همچنین بانوان سینماگر از جمله آزیتا لاچینی، مهوش صبرکن، مینا جعفرزاده، مهوش وقاری حضور دارند.

علی مولایی خواننده ارکستر سمفونیک صداوسیما با اجرای قطعات خاطره‌انگیز و حسین علیان نیز حضور دارند تا اتفاقات مختلفی را برای مخاطب رقم بزنند.

برنامه «هزار و یک» با اجرای محسن کیایی پخش می شد و در فصل جدید هومن حاجی‌عبداللهی اجرای این برنامه را بر عهده دارد.