به گزارش خبرگزاری مهر، سارا فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رفتار قضات و احکام صادره از سوی آنها، ارتباطی وثیق با تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی در جامعه دارد، گفت: نباید شرایط به نحوی شود که زنان کشور ما در نتیجه برخی قانون‌گذاری‌ها و عملکردهای بخش‌های مختلف، احساس بی‌پناهی کنند.

وی همچنین به بیان مطالبی در رابطه با لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و در ادامه از انتصاب برخی مدیران ناکارآمد در بخش‌های مختلف، انتقاد کرد.

بهشید برخوردار نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با موقوفات زرتشتیان از جمله دَخمه صفائیه یزد پرداخت و از رئیس قوه قضائیه خواست که در خصوص حل چالش‌های پیش روی این موقوفات، اقدامات لازم را انجام دهد.

فاطمه مقصودی نیز در این جلسه اظهار کرد: آیا مسئول و رئیسی که به زندان محکوم می‌شود، می‌تواند پس از زندانی شدن و بیرون آمدن از زندان با پابند الکترونیکی، مجدداً به اتاق ریاست خود بازگردد و به کار خود ادامه دهد؟ چرا شرایط باید به نحوی باشد که گردن کلفت‌ها به قانون اعتنا نکنند؟

وی با بیان اینکه ضرورت دارد اموال مسئولان، پیش و بعد از تصدی مسئولیتشان بررسی شود، عنوان کرد: متأسفانه امروز شاهد هستیم که بازرسی‌های قوه قضائیه معمولاً به آن مسائلی که باید ورود کنند، ورود نمی‌کنند؛ البته ما از اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده چای دبش و همچنین احیای کارخانه سامان‌کاشی قدردانی می‌کنیم.

عالیه زمانی نیز در این جلسه گفت: ضرورت دارد یک بررسی نظارتی بر فعالیت سازمان بازرسی در استان‌های مختلف کشور به اجرا دربیاید.

وی همچنین گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مسئولان عالی قضائی در استان‌ها خودشان را معصوم و مبرا از گناه بدانند.

فاطمه محمدبیگی نیز در این جلسه گفت: ما از قوه قضائیه به سبب به نتیجه رسیدن پرونده اوقاف شهر صنعتی البرز پس از سه دهه و همچنین اجرای حکم اعدام یک مفسد اقتصادی پرونده کثیرالشاکی در استان قزوین، قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین به بیان مطالبی پیرامون بانک آینده، مهریه و برخی پرونده‌های اوقافی در استان قزوین پرداخت و از عدم تخصیص کامل بودجه مربوط به حوزه جمعیت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، انتقاد کرد.

فاطمه جراره نیز در این جلسه ضمن تاکید بر برخورد بدون مماشات با مفسدین اقتصادی، گفت: تصمیمات قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با مفسدین اقتصادی، می‌تواند مردم را امیدوار کند.

وی همچنین به بیان مطالبی پیرامون حوزه انتخابیه خود در استان هرمزگان از جمله «ته‌لنجی‌ها» و «قاچاق سوخت» پرداخت.

زهرا سعیدی مبارکه نیز در این جلسه با بیان اینکه کارایی، اعتبار و آبروی دستگاه قضا، به عدالت‌محوری آن است، گفت: ما از قوه قضائیه می‌خواهیم که با اتخاذ تمهیداتی، زمینه اجرای قانون مناقصات و مزایدات را فراهم کند و از این طریق، راه را بر امضاهای طلایی در مناقصات و مزایدات را مسدود کند.