به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن قدردانی از فرصت به دست آمده برای دیدار اعضای این فراکسیون با رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: بدون تردید نگاه دقیق و دلسوزانه بانوان نماینده مجلس به مسائل کشور، می‌تواند در بسیاری از امور راهگشا باشد.

وی افزود: امروز تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، فراتر از یک همکاری معمول، یک ضرورت حیاتی برای حفظ کیان خانواده و احقاق حقوق عامه است

خدادادی گفت: جامعه زنان ایران امروز با چالش‌های حقوقی و قضائی پیچیده‌ای مواجه هستند که حل آنها، مستلزم گذار از سمتِ تقنین جزیره‌ای و قضاوت سنتی به سمتِ نظام حقوقی و قضائی یکپارچه، هوشمند و خانواده‌محور است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی آن است که کارگروه مشترک تقنینی و قضائی خانواده و زنان با حضور نمایندگان ثابت از فراکسیون زنان، معاونت حقوقی قوه قضائیه، دادستانی کل و معاونت امور زنان ریاست جمهوری تشکیل شود تا پایش دائمی قوانین، شناسایی خلأ‌ها و تدوین پیش‌نویس‌های مشترک را انجام دهد.

خدادادی در ادامه گفت: در مقوله خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان، ما با اصل حبس‌زدایی موافق هستیم، اما معتقدیم که حبس‌زدایی نباید به معنای کیفرزدایی مطلق باشد چرا که زنان در محیط خانه نیازمند اهرم‌های قانونی بازدارنده هستند و اگر مرد بداند خشونت کلامی یا فیزیکی او هیچ عقوبتی جز توصیه به سازش ندارد، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد.

وی ادامه داد: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه، حمایت کامل عدلیه از تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، است؛ این لایحه هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است.

خدادادی گفت: امروز اجرای تکالیف مربوط به تأسیس و تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان در تمامی دادگستری‌های کشور با تخصیص بودجه و نیروی انسانی متخصص، ضرورتی انکارپذیر است.

وی در ادامه، خواستار اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در راستای فراهم کردن زمینه افزایش تعداد بانوان نماینده در مجلس شورای اسلامی شد.

خدادادی خاطرنشان کرد: بدون تردید، هم‌افزایی مدبرانه مجلس و قوه قضائیه در مقطع فعلی می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم بنیان خانواده شود.

زینب قیصری نیز در این نشست به ابعاد برخی رخدادهای اجتماعی که برای بانوان کشورمان پیش آمده است، پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس در اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، تاکنون عملکرد قابل توجهی داشته و خواسته ما از قوه قضائیه نیز این است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد.