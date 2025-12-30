فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های استان قزوین، بر ضرورت توجه ویژه به حوزه صنعت، تجارت و محیط زیست این استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قزوین از سابقه‌ای دیرینه در حوزه صنعت، بازرگانی و قرارگیری در چهارراه ارتباطی کشور برخوردار است، گفت: شهرهایی مانند قزوین می‌توانند به عنوان مراکز جایگزین گمرک و باراندازهای ملی مورد توجه قرار گیرند که این موضوع از نظر پدافند غیرعامل و جلوگیری از تمرکز خطر در تهران اهمیت بالایی دارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان دانست و افزود: آلودگی هوا در استان قزوین به‌ویژه در شهرهای آبیک و محمدیه به شدت نگران‌کننده است، به‌گونه‌ای که در برخی روزها میزان آلایندگی از تهران نیز فراتر می‌رود و جان مردم را به خطر می‌اندازد. این شرایط موجب افزایش مراجعات اورژانسی، به‌خصوص در حوزه‌های قلبی و تنفسی شده و نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش آلایندگی است.

محمدبیگی همچنین به مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: صنایع و کارخانجات قزوین با چالش‌های متعددی از جمله عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و بازرگانی، مشکلات دریافت تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و در برخی موارد مسائل کارگری مواجه هستند که رفع این مشکلات نیازمند حمایت جدی وزارت صمت و دولت است.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان خبر داد و افزود: در پی دعوت انجام‌شده، مقرر شده است طی روزهای آینده با حضور وزیر صمت در استان قزوین، تصمیم‌گیری‌های لازم برای رفع مشکلات حوزه‌های صنعت، بازرگانی و همچنین کنترل گرانی کالاهای اساسی اتخاذ شود.