امیر خاموشی: اقتدار هر کشوری به نیروی جوان و کارآمد آن وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر،، امیرسرتیپ دوم خلبان قاسم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جشنواره «جوان سرباز» که با هدف تجلیل از جایگاه جوانان و سربازان وظیفه، در ستاد هواپیمایی نزاجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران سربازی برای جوانان اظهار کرد: دوران سربازی یک فرصت مهم برای رشد، خودسازی و کسب تجربه‌های ارزشمند است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی جوانان در پیشرفت کشور نیز بیان کرد: ما اعتقاد داریم آینده‌سازان هر کشور، جوانان آن هستند و به همین دلیل، فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، همواره بر نقش جوانان و نخبگان و همچنین موضوع جوانی جمعیت تأکید کرده و به مسئولان تذکر می‌دهند و واقعیت این است که توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.

فرمانده ستاد هواپیمایی نزاجا در خاتمه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، گفت: بحمدلله امروز در سطح کشور، جوانان بسیار خوب، توانمند و ارزشمندی در تمامی عرصه‌ها حضور دارند که می‌توانند در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

در پایان جشنواره «جوان سرباز»، از سربازان نمونه ستاد هواپیمایی نزاجا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.