به گزارش خبرنگار مهر، آئین برگزاری هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز ظهر پنجشنبه به میزبانی سپاه امام علیبنابیطالب (ع) استان قم برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرماندهان نظامی، روحانیون، خانوادههای سربازان و تعدادی از سربازان برگزیده برگزار شد و آئین افتتاحیه آن با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط یکی از سربازان وظیفه آغاز شد.
پس از آن، سرود جمهوری اسلامی ایران پخش و حاضران با ادای احترام نظامی، یاد و نام شهدای والامقام را گرامی داشتند.
سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه قم نیز در سخنانی با تأکید بر نقش بیبدیل سربازان در حفظ امنیت و اقتدار کشور، بیان کرد: سربازان به عنوان سرمایههای انسانی نیروهای مسلح، سهم مهمی در پیشرفت، آرامش و ثبات جامعه دارند و قدردانی از آنان، وظیفهای فرهنگی و اجتماعی است.
در بخش دیگری از برنامه، سرهنگ روح الله قمی رئیس اداره سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تشریح برخی سیاستها و برنامههای حمایتی در حوزه سربازان پرداخت و گفت: ارتقای سطح معیشت، آموزشهای مهارتی و توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی سربازان از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
سردار مهدی کبیری پور جانشین فرمانده سپاه قم نیز اظهار کرد: این جشنواره با هدف پاسداشت تلاشها و مجاهدتهای سربازان وظیفه و ایجاد فضای نشاطآفرین و امیدبخش برای جوانان در دوران خدمت سربازی طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در ارتقای منزلت اجتماعی سربازان، تقویت هویت دینی و ملی آنان و نهادینهسازی فرهنگ مسئولیتپذیری در نسل جوان ایفا کند.
سید در ادامه، حجتالاسلام محمد سید موسوی واعظ در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه جوانی در آموزههای دینی، خدمت سربازی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، کسب مهارتهای فردی و اجتماعی و تقویت روحیه تعهد و نظم دانست و افزود: الگوگیری از سیره حضرت علیاکبر (ع) میتواند چراغ راه جوانان در مسیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ملی باشد.
این جشنواره با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری ادامه یافت؛ اجرای قطعات موسیقایی، برنامههای طنز، شعرخوانی و پخش آثار نمایشی و انیمیشنی با موضوع جوان و سربازی، فضایی پرنشاط و صمیمی را برای حاضران رقم زد. همچنین از اثر جدید گروه سرود فطرس با محوریت جوان سرباز رونمایی شد که با استقبال شرکتکنندگان همراه بود.
در بخش پایانی مراسم، آئین تجلیل از سربازان نمونه و برگزیده برگزار شد و از جوانانی که در حوزههای خدمتی، فرهنگی، مهارتی و اجتماعی عملکردی شاخص از خود نشان داده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی به عمل آمد.
