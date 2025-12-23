به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پرتاب نخستین ماهوارهبر تجاری کره جنوبی، اندکی پس از برخاستن به دلیل بروز نقص فنی با شکست مواجه شد.
بر اساس این گزارش، ماهوارهبر «هانبیت-نانو» که توسط شرکت فضایی «اینواسپیس» توسعه یافته است، ساعت ۱۰:۱۳ صبح به وقت محلی (۰۱:۱۳ به وقت گرینویچ) از پایگاه فضایی آلکانتارا در برزیل پرتاب شد.
ماهوارهبر هانبیت-نانو، لحظاتی پس از پرتاب، دچار اختلال و منفجر شد.
شرکت اینواسپیس کره جنوبی تا زمان انتشار این خبر، بیانیه رسمی درباره جزئیات حادثه و علت بروز نقص فنی منتشر نکرده است.
این پرتاب، نخستین تلاش کرهجنوبی برای استفاده تجاری از یک ماهوارهبر خصوصی به شمار میرفت.
نظر شما