  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

شکست اولین تجربه کره‌جنوبی در حوزه پرتاب ماهواره‌بر تجاری

شکست اولین تجربه کره‌جنوبی در حوزه پرتاب ماهواره‌بر تجاری

نخستین تلاش کره جنوبی برای پرتاب ماهواره‌بر تجاری به فضا، با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پرتاب نخستین ماهواره‌بر تجاری کره جنوبی، اندکی پس از برخاستن به دلیل بروز نقص فنی با شکست مواجه شد.

بر اساس این گزارش، ماهواره‌بر «هان‌بیت-نانو» که توسط شرکت فضایی «اینواسپیس» توسعه یافته است، ساعت ۱۰:۱۳ صبح به وقت محلی (۰۱:۱۳ به وقت گرینویچ) از پایگاه فضایی آلکانتارا در برزیل پرتاب شد.

ماهواره‌بر هان‌بیت-نانو، لحظاتی پس از پرتاب، دچار اختلال و منفجر شد.

شرکت اینواسپیس کره جنوبی تا زمان انتشار این خبر، بیانیه رسمی درباره جزئیات حادثه و علت بروز نقص فنی منتشر نکرده است.

این پرتاب، نخستین تلاش کره‌جنوبی برای استفاده تجاری از یک ماهواره‌بر خصوصی به شمار می‌رفت.

کد خبر 6699432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها