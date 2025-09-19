نظارت مستقیم رهبر کره شمالی بر آزمایش‌ تسلیحات بدون سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی امروز در بازدید از «مجتمع فناوری هوانوردی بدون سرنشین» در پوینگ‌یانگ، پایتخت این کشور، بر آزمایش‌ عملکرد پهپادهای چندمنظوره و شناسایی نظارت کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نوشت که رهبر کره شمالی در این بازدید بر توسعه سریع فناوری هوش مصنوعی نوین به عنوان «اولویت اصلی» برای افزایش سامانه‌های تسلیحاتی بدون سرنشین ارتش پیونگ‌یانگ تاکید کرد.

کیم همچنین خواستار گسترش و تقویت ظرفیت تولید بی‌وقفه پهپادها شد. بازدید از این مجتمع هوانوردی یک هفته پس از آن صورت گرفته است که رهبر کره شمالی بر آزمایش موتور موشک سوخت جامد جدیدی به منظور استفاده در موشک‌های بالستیک قاره‌پیما نظارت داشت و آن را توسعه «چشمگیر» قابلیت‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ توصیف کرد.

طبق گزارش سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA)، قدرت نظامی کره شمالی، موشک‌های بالستیک و کروز مجهز به کلاهک هسته‌ای، ذخایر رو به افزایش تسلیحات هسته‌ای و یک برنامه پرتاب ماهواره جاسوسی نوپا را شامل می‌شود.

به نوشته الجزیره، در حالی که پیونگ‌یانگ از نظر سیاسی و اقتصادی به چین وابسته است، تحت رهبری کیم جونگ به طور مستمر روابط خود را با روسیه تقویت کرده است.

کیم و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پارسال معاهده دفاع متقابل را امضا کردند که واکنش شدید کشورهای غربی را در پی داشت.

یک اندیشکده آلمانی به‌تازگی مدعی شد «در حالی که کره شمالی حدود ۱۰ میلیارد دلار تسلیحات به مسکو ارائه و ده‌ها هزار سرباز برای کمک به نیروهای روسیه در جنگ با اوکراین اعزام کرده، در ازای آن تنها ۴۵۷ میلیون تا ۱.۱۹ میلیارد دلار دریافت کرده است»!