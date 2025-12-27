چاقی پیشرفت آلزایمر را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس نتایج ارائه شده، برخی از نشانگرهای خونی مرتبط با آلزایمر در افراد چاق تقریباً دو برابر سریع‌تر از افرادی که چاق نبودند، افزایش یافتند.

دکتر «سیروس راجی»، محقق ارشد در مرکز تحقیقات آزمایشگاه‌های تصویربرداری عصبی مؤسسه رادیولوژی مالینکرودت در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیز، گفت: «این اولین باری است که ما رابطه بین چاقی و بیماری آلزایمر را که با آزمایش‌های نشانگر زیستی خون اندازه‌گیری شده است، نشان داده‌ایم.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های پنج ساله بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده را در یک مطالعه تصویربرداری مغز از بیماران آلزایمر پیگیری کردند.

نتایج نشان داد که افراد چاق دارای نشانگرهای زیستی خونی مرتبط با آلزایمر هستند که با سرعت بیشتری افزایش می‌یابند، از جمله:

• پروتئین‌های تاو، که توده‌های سمی را در مغز بیماران آلزایمر تشکیل می‌دهند.

• قطعات پروتئینی زنجیره سبک نوروفیلامنت (NfL)، که از سلول‌های مغزی آسیب‌دیده یا در حال مرگ آزاد می‌شوند.

• پروتئین اسیدی فیبریلاری گلیال، پروتئینی که توسط سلول‌هایی تولید می‌شود که نورون‌ها را در مغز و نخاع التیام بخشیده و محافظت می‌کنند.

به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که سطح تاو در افراد چاق تا ۹۵٪ سریع‌تر افزایش می‌یابد. همچنین ۲۴٪ سرعت افزایش سطح NfL در شرکت‌کنندگان چاق در مقایسه با افراد مبتلا به آلزایمر بدون چاقی وجود داشت.

محققان نتیجه گرفتند که در مجموع، آزمایش‌های خون در ثبت تأثیر چاقی بر آلزایمر، بهتر از اسکن‌های تصویربرداری پزشکی PET عمل کردند.

راجی گفت: «این واقعیت که ما می‌توانیم تأثیر پیش‌بینی‌کننده چاقی را بر افزایش نشانگرهای زیستی خون با حساسیت بیشتری نسبت به PET ردیابی کنیم، چیزی است که در این مطالعه مرا شگفت‌زده کرد.»

دکتر «سهیل محمدی»، محقق ارشد و دستیار پژوهشی، گفت: «این نتایج نشان می‌دهد که چاقی ممکن است یک عامل خطر برای آلزایمر باشد.»

محمدی در یک بیانیه خبری گفت: «طبق گزارش سال ۲۰۲۴ کمیسیون لنست، ۱۴ عامل خطر قابل اصلاح در مجموع تقریباً ۴۵٪ یا نزدیک به نیمی از خطر ابتلاء به بیماری آلزایمر را تشکیل می‌دهند. اگر بتوانیم هر یک از این عوامل خطر را کاهش دهیم، می‌توانیم موارد آلزایمر را به طور قابل توجهی کاهش دهیم یا زمان شروع بیماری را به تعویق اندازیم.»

راجی معتقد است که در آینده پزشکان از آزمایش خون و اسکن‌های تصویربرداری مغز برای ردیابی بیماران آلزایمر، به ویژه آنهایی که با داروهای تازه تأیید شده برای کاهش سرعت پیشرفت بیماری درمان می‌شوند، استفاده خواهند کرد.

وی گفت: «این علم بسیار عمیقی است که باید در حال حاضر دنبال شود، زیرا ما داروهایی داریم که می‌توانند چاقی را به طور مؤثر درمان کنند، به این معنی که می‌توانیم تأثیر داروهای کاهش وزن را بر نشانگرهای زیستی آلزایمر در مطالعات آینده ردیابی کنیم.»

راجی افزود: «شگفت‌انگیز است که ما این نشانگرهای زیستی خون را برای ردیابی آسیب‌شناسی مولکولی بیماری آلزایمر و اسکن‌های MRI را برای ردیابی شواهد بیشتر از تخریب مغز و پاسخ به درمان‌های مختلف داریم. این کار برای مطالعات و آزمایش‌های درمانی آینده اساسی است.»