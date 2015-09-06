چاقی عامل مهم بروز زودهنگام آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مطالعه منتشر شده در مجله روانپزشکی مولکولی، آلزایمر شایع ترین شکل بیماری زوال عقل است که گریبان گیر ۵.۳ میلیون نفر در ایالات متحده است که از میان آن ها ۵.۱ میلیون تن ۶۵ سال به بالا دارند.

عوامل خطر برای بیماری آلزایمر عبارتند از سن، تاریخچه خانوادگی از این بیماری و وجود ژن های خاص مانند آپولیپوپروتئین E-e۴ (APOE-e۴).

براساس مطالعه جدید، ۱۳۹۴ بزرگسال با عملکرد طبیعی شناختی انتخاب شدند. شاخص توده بدن (BMI) آن ها در میانسالی اندازه گیری شد و هر دو سال یکبار (به مدت ۱۴ سال) آزمایشات مربوط به پیشرفت آلزایمر بر روی آن ها براساس اندازه گیری عصبی انجام شد. از بین این افراد، ۱۴۲ نفر دچار آلزایمر شدند.

محققان دریافتند که بروز آلزایمر در بین شرکت کنندگانی که افزایش وزن داشتند یا چاق بودند نسبت به افرادی که وزن طبیعی داشتند، ۶ ماه سریع تر روی داد.