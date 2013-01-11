یافته جدید محققان از ارتباط میان چاقی و آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان فرانسوی با انجام آزمایشات خود روی مدلی از موش‌های آزمایشگاهی با بیماری آلزایمر حاصل از دژنراسیون نورون‌ها یک سری شواهد تجربی برپایه ارتباط بین چاقی و اختلالات مربوط به پروتئین تائو را ارائه کردند.

در این تحقیق، محققان موش‌های جوان ترانس ژنیک (تراریخته) را که تغییرات پروتئین تائو به طور مرتبط با انحطاط نورون‌ها در آنها به تدریج با افزایش سن مشاهده می‌شد به مدت 5 ماه تحت یک رژیم غذایی سرشار از چربی قرار دادند و سپس در پایان این رژیم مشاهده کردند که تشدید اختلالات هم از نظر حافظه و هم از نظر تغییرات این پروتئین در آنها بیشتر توسعه یافته است.

نتایج حاصل از این گزارش علاوه بر پشتیبانی از این نظریه که عوامل زیست محیطی دخالت گسترده‌ای در توسعه اختلالات عصبی دارند نشان می دهد که شناسایی این عوامل مسئول اکنون بسیار حائز اهمیت است.

به گفته محققان، بیش از 860 هزار نفر در فرانسه از بیماری آلزایمر و اختلالات شناختی مرتبط با آن رنج می‌برند.

نتایج این تحقیق در نشریه ساینس دیلی منتشر شده است.