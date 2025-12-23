به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری تهران ضمن تقدیر از زحمات آتش نشانان گفت: در ابتدای این دوره، آتش‌نشانان هر روز مقابل شورای شهر تحصن می‌کردند و نسبت به وضعیت حقوق و مزایای خود معترض بودند اما در طول این سال‌ها حقوق آتش‌نشانان افزایش یافته و هم‌اکنون حقوق این کارکنان باید متناسب با شرایط تورمی افزایش پیدا کند.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه همچنین نسبت به تأمین مشکل مسکن آتش نشانان تاکید ویژه کرد.

وی افزود: بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای سازمان آتش‌نشانی خریداری شده و انتظار می‌رود گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن آتش‌نشانان و روند خرید تجهیزات از سوی این سازمان به شورا ارائه شود.

پیرهادی اظهار کرد: شاهد بودیم که آتش نشانان در جنگ ۱۲ روزه با تمام توان و ایثارگری برای نجات شهروندان اقدام کردند و همیشه برای نجات شهروندان پیشگام هستند.

وی اظهار کرد: در ابتدای دوره مقرر شده بود دو هزار نفر نیروی جدید جذب شوند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت مرکز آموزشی صالح‌آباد، تصمیم بر آن شد که فرآیند جذب نیروها به‌صورت تدریجی انجام شود.

وی گفت: شهردار تهران با تمامی موضوعات مرتبط با آتش‌نشانان همراهی کرده و هر درخواستی که در این حوزه مطرح شده، مورد موافقت شهردار قرار گرفته است که لازم می‌دانیم از حمایت‌های ایشان قدردانی کنیم.

پیرهادی در پایان تاکید کرد: موضوع سختی کار به صورت یکپارچه و بدون هیچ تبعیضی باید صورت بگیرد.