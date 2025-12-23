به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه آتش نشانان هفته گذشته ظرف چهار ساعت پنج شهروند که زیر آوار بودند را زنده از زیر آوار خارج کردند، اظهار داشت: برادر یکی از آتش نشانان یکی از محبوسین در حادثه بود که خوشبختانه در کنار دیگر افراد نجات یافت. از تلاش آتش نشانان در این حادثه تقدیر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه چهار هزار نفر در ابتدای دوره زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، خاطرنشان کرد: بنده وقتی این حقوق را دیدم شوکه شدم؛ مگر می‌شود آتش نشانان با این مأموریت حساس چنین وضعیتی داشته باشند. امروز حقوق کارکنان ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما متأسفانه با رشد تورم، این افزایش خود را نشان نداد و ۸۰ درصد کارکنان امروز مستأجر هستند.

محمدی با بیان اینکه به طور میانگین آتش نشانان ماهیانه ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌پردازند، تصریح کرد: تقاضای ما این است که شورا نیز کمک کند که وضعیت معیشتی آتش نشانان بهبود پیدا کند. پرداخت اقساط مسکن نیز به هزینه آنها اضافه شده و باید به آنها کمک شود که دچار چالش نشوند.

وی با اعلام اینکه دو هزار نفر از آتش نشانان در سال ۱۴۰۶ منازل خود را تحویل خواهند گرفت، یادآور شد: این اقدام برای اولین بار در شهرداری تهران صورت گرفته است.

محمدی با بیان اینکه ۱.۷ میلیارد تومان تسهیلات به آتش نشانان پرداخت شده است، گفت: بالغ بر چهار همت تجهیزات خریداری کرده ایم. خودرویی که در سال ۱۴۰۲ به قیمت ۱۷ میلیارد تومان خریداری کردیم امروز ۸۰ میلیارد تومان قیمت دارد و دیگر با این قیمت‌ها نمی‌توان خرید کرد.

وی با بیان اینکه از بعد از انقلاب تا قبل از جنگ ۱۰ تانکر داشتیم، خاطرنشان کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه تعداد ۱۵ تانکر به تجهیزات ما اضافه شد. ۱۵ همت اعتبار عمرانی داشتیم که برای نوسازی ایستگاه‌ها هزینه شد. سالیانه پنج ایستگاه با این اعتبارات نوسازی می‌شود.

محمدی با اعلام اینکه مجهزترین ایستگاه آتش نشانی در بزرگراه کردستان در حال راه اندازی است که تا ۱۰۰ سال نیاز تهران را پاسخ خواهد داد، یادآور شد: بزرگترین انبار آتش نشانی نیز در منطقه ۱۸ در حال ساخت است تا از پراکندگی انبارها به سمت تمرکز در این زمینه برویم.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۷ تعداد ۵۰۰ نفر از سازمان خارج می‌شوند، یادآور شد: تناسب استخدام اشتباه بوده و باید همگام با ساختار نیرو جذب می‌شد. ما افق ۱۴۱۰ را به شهردار تهران ارائه کردیم که بر اساس آن با سه هزار و ۷۰۰ نفر کسری نیرو مواجه می‌شویم. سالیانه ۲۰۰ نفر نیروی آتش نشانی به سازمان اضافه می‌شود و تمام تلاش بر این است که نیروی کیفی وارد شوند. ۶۰۰ نفر در آستانه استخدام هستند.

محمدی گفت: ۱۱۰ سرباز در سازمان آتش نشانی حضور داشتند که کارایی برای ما نداشت و اقدامات دفتری انجام می‌دادند که با آنها تسویه شد. ۳۰ نفر باقی مانده که با آنها تسویه خواهد شد و نیروهای کیفی جایگزین می‌شوند.

وی با اعلام اینکه ظرفیت آموزشگاه ما تکمیل شده و کانکس‌های سیار برای استقرار کارآموزان در نظر گرفتیم، تصریح کرد: ساختار آتش نشانی بعد از ۱۵ سال مصوب شد. ساختار ما شبه نظامی است و باید هر چهار سال یک بار به روز رسانی شود اما این اقدام پس از ۱۵ سال صورت گرفت.

محمدی با بیان اینکه شهردار تهران با جدیت در موضوع مسکن آتش نشانان ورود کرد، یادآور شد: قیمت مسکن آتش نشانان ثابت است. آورده آنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و صاحب یک ملک ۸۵ متری در منطقه ۲۱ خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه در حال افزایش مأموریت‌ها هستیم، اظهار کرد: ۸۰ هزار بازدید از اماکن در آتش نشانی انجام شده است.

وی ادامه داد: باید بتوانیم تجهیزات خود را امروز خریداری کنیم که با این قیمت دلار نمی‌توان در آینده خرید کرد. قیمت لباس آتش نشانان به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و برخی شهرها توان خرید آن را ندارند.

محمدی با اشاره به خرید هفت نردبان بلند در این دوره، یادآور شد: امیدواریم شورا در تخصیص اعتبارات به ما کمک کند که بتوانیم این تجهیزات را افزایش دهیم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه در ابتدای این دوره آتش نشانان هر روز مقابل شورا تحصن می‌کردند، اظهار کرد: آتش نشانان نسبت به حقوق خود اعتراض داشتند اما در طول این چند سال حقوق آتش نشانان افزایش یافت و حقوق این کارکنان کمتر از ۲۵ میلیون تومان نیست.

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات در آتش نشانی خریداری شده است، خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که گزارشی از اقدامات برای مسکن آتش نشانان و خرید تجهیزات از سوی سازمان آتش نشانی ارائه شود.

پیرهادی با بیان اینکه قرار بر این بود که در ابتدای دوره دو هزار نفر نیرو جذب شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه اردوگاه صالح آباد به این اندازه ظرفیت نداشت، قرار بر این شد که جذب نیروها به تدریج انجام شود.

وی افزود: شهردار تهران با هر موضوعی مرتبط با آتش نشانان موافق بوده و هر درخواستی از ایشان انجام شده، موافقت کرده‌اند که از حمایت‌های ایشان تقدیر می‌کنیم.