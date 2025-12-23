به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید رمضانعلی موسوی مقدم نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نخستین اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصادی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: یاد و نام شهدا همواره چراغ راه ماست و هر حرکتی در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی باید با الهام از سیره آنان صورت گیرد.
وی به دو نکته اساسی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: نکته نخست، یادآوری اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تذکر آن هستیم. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی، صرفاً مبتنی بر محاسبات مادی، فیزیکی و دنیوی نیست. در کنار همه معادلات علمی، تخصصی و تجربی، محاسبات دیگری نیز وجود دارد که ماهیت فرا مادی و فراملّی دارد و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش آموزههای وحیانی در موفقیت اقتصادی تصریح کرد: تمام آموزههای دینی و وحیانی به ما یادآور میشوند که در اقتصاد، مفاهیمی مانند برکت نقش تعیینکننده دارند. برکت، به معنای بهرهوری، سود پایدار و گشایش در کار است؛ چیزی فراتر از محاسبات عددی و مالی که بسیاری بهدنبال آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در مسیر فعالیتهای اقتصادی، برطرف کردن موانع است، اما این موانع تنها موانع اجرایی و اداری نیستند. بیتوجهی به محاسبات و معادلات متافیزیکی و اخلاقی نیز میتواند مانعی جدی در مسیر پیشرفت باشد. تجربههای تاریخی نشان میدهد که نادیده گرفتن این اصول، موجب ناکامی در اقتصاد میشود.
وی با اشاره به سنتهای قدیمی بازار گفت: در گذشته، افرادی که قصد ورود به فعالیتهای اقتصادی را داشتند، پیش از هر چیز دورههایی از «مکاسب» را میآموختند تا بدانند حلال و حرام چیست، حقوق مردم چگونه رعایت میشود و چه رفتاری موجب افزایش برکت در کسبوکار میگردد. این آموزشها، پایه سلامت اقتصادی جامعه بود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: بخشی از آسیبهایی که امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، مانند احتکار، فساد، سوءاستفاده در تجارت خارجی و انحراف در استفاده از تسهیلات بانکی، ریشه در بیتوجهی به همین آموزهها و اعتقادات دینی دارد. فعالیت اقتصادی بدون توجه به این اصول، مانند باری کج است که هرگز به مقصد نخواهد رسید.
موسوی مقدم تأکید کرد: مال حرام، حتی اگر به اندازه یک ریال باشد، در روند موفقیت انسان اثر منفی میگذارد و برکت را از زندگی و کسبوکار میگیرد. خداوند رزاق است و روزیدهنده حقیقی اوست و بر اساس آموزههای دینی، زمانی که انسان به این اصول پایبند باشد، سلسله مراتبی از گشایشهای فرا مادی در اختیار او قرار میگیرد.
وی در ادامه به نکته دوم سخنان خود پرداخت و گفت: موضوع دوم در مسیر اقتصاد، حرکت، تلاش و کوشش مستمر است. فعالیت اقتصادی ذاتاً با سختی همراه است و موفقیت، نتیجه تحمل این دشواریهاست. تلاش باید به اندازهای باشد که به ناامیدی منجر نشود و با امید، برنامهریزی و حرکت صحیح همراه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصادی گفت: این اجلاس یک آغاز است، بهویژه برای فعالان اقتصادی جامعه ایثارگری که در حوزه تولید و صادرات فعالیت میکنند. این عزیزان با دو دسته مشکل مواجه هستند؛ بخشی از این مشکلات داخلی و ساختاری است که این اجلاس میتواند زمینه شناسایی و رفع آنها را فراهم کند.
موسوی مقدم افزود: کمک به فعالان اقتصادی، نیازمند مشارکت خود آنهاست. اگر موانع برداشته شود، فعالان این حوزه مسیر را بهخوبی میشناسند و میدانند چگونه باید حرکت کنند. از مسئولان درخواست دارم سازوکاری منسجم و کارآمد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در عرصه صادرات، واردات و تجارت جهانی طراحی و اجرا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر اخلاق، ایمان، تلاش مستمر و حمایت ساختاری در کنار هم قرار گیرد، میتوان به موفقیت پایدار در اقتصاد دست یافت و این مسیر، هم موجب پیشرفت کشور و هم رضایت الهی خواهد شد.
