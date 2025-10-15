به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه قم و تولیت حرم کریمه اهل بیت (س) گزارشی جامع از فعالیت‌های دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد در سراسر کشور ارائه داد و تأکید کرد: این دفاتر در تمامی استان‌ها و در ساختارهای مختلف بنیاد فعال هستند و نقش بسیار مهمی در تقویت بعد فرهنگی و معنوی ایثار و شهادت ایفا می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید با اشاره به ارتباط مستحکم بنیاد با دولت، گفت: بنیاد شهید به عنوان نهادی تأثیرگذار و پیشرو، توانسته است زمینه‌های همکاری و هماهنگی را با ارکان مختلف نظام و دولت به خوبی فراهم کند و این همکاری باعث شده تا خدمات بنیاد به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با کیفیت بالاتر و در زمان کوتاه‌تری ارائه شود.

وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه این حوادث شرایط خاص و پیچیده‌ای ایجاد کرده بود، اظهار داشت: با تلاش‌های جمعی و همدلی گسترده بین بخش‌های مختلف بنیاد، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط، بنیاد توانست به نحو احسن از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در این برهه حساس حمایت کند.

وی افزود: در روزهای نخست پس از وقوع جنگ، بنیاد سرکشی‌های میدانی گسترده‌ای به خانواده‌های شهدا انجام داد تا از نزدیک مشکلات و نیازهای آنان را بررسی و رفع کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید همچنین تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، امروز بسیاری از موانع قانونی که پیش‌تر محدودیت‌هایی برای حمایت کامل از خانواده‌های شهدا ایجاد می‌کرد، رفع شده است و تمامی خانواده‌های معظم شهدا به صورت جامع تحت پوشش خدمات بنیاد قرار دارند و این امر نشان‌دهنده عزم جدی بنیاد برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح رفاه خانواده‌های شهدا است.

موسوی مقدم بر ضرورت حفظ و گسترش این روند تاکید کرد و افزود: بنیاد شهید به عنوان متولی اصلی امور ایثارگران، باید همواره با برنامه‌ریزی دقیق، پاسخگوی نیازهای رو به افزایش این خانواده‌های بزرگوار باشد و در کنار خدمات مادی، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را نیز تقویت کند تا یاد و راه شهدا در جامعه زنده و پویا باقی بماند.

وی در پایان ضمن دعوت از همه دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد خواستار استمرار هماهنگی و همدلی بین دفاتر، مسئولان و کارکنان بنیاد شد و تأکید کرد: این هم‌افزایی نقش کلیدی در افزایش اثربخشی فعالیت‌های بنیاد و تحقق اهداف آن دارد.