بیمارستان سیار در شهرستان مروست به ۱۱ هزار نفر خدمات رایگان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسانی اظهار داشت: از ۲۶ آذر تا پنجم دی ماه جاری که بیمارستان سیار در شهرستان مروست فعالیت داشت بیش از ۲۰ هزار نوع خدمت بر حسب نیاز به مراجعه‌کنندگان عرضه شد.

وی ادامه داد: این بیمارستان با هدف ارائه خدمات پزشکی تخصصی و عمومی به ساکنان مناطق محروم و با مشارکت ۱۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران مجرب و تیم پشتیبان در حسینیه بزرگ مروست فعالیت داشت.

جانشین بسیج جامعه پزشکی یزد ادامه داد: بیمارستان دارای ۹۹ تخت بیمارستانی بود و خدماتی نظیر ارتوپدی، ویزیت اطفال، جراح عمومی، ویزیت بیماری‌های داخلی، ویزیت بیماران عفونی، ویزیت عمومی، گوش و حلق و بینی، نفرولوژی، تکنیسین اتاق عمل، رادیولوژی، چشم پزشکی، مامایی، فیزیوتراپی و دندانپزشکی ارائه کرده است.