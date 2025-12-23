نوری قزلجه: کمبود آب را نباید صرفاً متوجه بخش کشاورزی دانست

به‌گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بررسی وضعیت آب کشور در مدرسه شورای اسلامی، گفت: بحران آب و کمبود آن را نباید صرفاً متوجه بخش کشاورزی کرد. اصلاً برای شروع موضوع که می‌خواهیم بگوییم در آب مشکل هست و بحران هست، باید درست تبیین شود و صرفاً یک بخش را نباید متهم این موضوع کرد.

وی افزود: بحث تغییرات اقلیم، کاهش بارندگی و تغییر در الگوی بارندگی، همه این‌ها، و مصارفی که در حوزه‌های دیگر افزایش پیدا کرده، در شرب، در صنعت و البته که کشاورزی سهم قابل توجهی را دارد و این را هم بدانیم که اولین بخشی که آسیب می‌بیند از کمبود یا نبود آب، خود بخش کشاورزی است.

نوری قزلجه اظهار کرد: اما آب نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد. اگر ما آب را صرفاً به عنوان شرب نگاه کنیم، چند ساعت بعد از این شرب، غذا است که به آن نیاز داریم، بنابراین مایه اصلی که در تولید غذا برای ما مهم است، موضوع آب است و برای ما امنیت غذایی اهمیتش کمتر از آب نیست.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در اینجا گاهی یک نگاهی غلبه می‌کند که غذا را و امنیت غذایی را وارد می‌کنیم که باید گفت، پارادایم‌های دنیا در این حوزه تغییر پیدا کرده است، غذا در دنیا فراوان نیست که ما هرچقدر نیاز داشتیم همان را وارد کنیم. همچنین این واردات منابع می‌خواهد که آن یک بحث دیگری است که چقدر منابع می‌خواهد تا غذا را بیاوریم، از طرفی همه‌جا غذا را نریخته‌اند ما برداریم بیاوریم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: پس این را هم توجه داشته باشیم که ما باید امنیت غذایی خودمان را داشته باشیم و آن چند درصدی هم که الان نقص دارد و کلی برای ما مشکلات دارد، این را باید تکمیل کنیم. درست است، همه راهکارها را باید برویم.

وی با اشاره به موضوع کشاورزی فراسرزمینی، بیان کرد: بحث کشاورزی فراسرزمینی را ما داریم. من این مژده را امروز عرض کنم که در برنامه کشاورزی فراسرزمینی کشورمان، اولین محموله‌های وارداتی ما در بخش کشاورزی فرازمینی در همین روزها وارد کشور ما می‌شود و حدود دو ماه دیگر هم روغن تولیدی از کشاورزی فرازمینی وارد کشور ما می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: از این ظرفیت‌ها همه باید استفاده کنیم و فشار را از روی منابع آبمان کم کنیم، اما یادمان باشد که از طریق عملیات زراعی خیلی کارها می‌توانیم بکنیم که راندمانمان را بهبود ببخشیم. برداشت ما به ازای هر متر مکعب حدود یک و نیم کیلوگرم است، در حالی که برنامه داریم برای ۲.۶ کیلوگرم، لذا اگر این‌قدر ما بتوانیم رشد کنیم، در همین شرایط کم‌آبی هم می‌توانیم امنیت غذایی را داشته باشیم و بخشی از آب را هم صیانت کنیم.

وی گفت: بنابراین می‌توانیم با اصلاح نباتات در مسیر درست حرکت کنیم. ما از طریق بذرهای سال گذشته، از طریق تغییر چغندر بهاره به پاییزه، ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب را ذخیره کردیم. در حقیقت با اصلاح نباتات در حوزه برنج، رقمی را به دست آوردیم که با ۲۰ درصد کمتر آب، در حقیقت محصول را برای ما تولید می‌کند.

نوری قزلجه اظهار کرد: بنابراین از این روش‌ها و به اضافه روش‌های مصرف بهینه آب، که به درستی از بندهای برنامه هفتم هم به آن‌ها اشاره شده، از جمله تأمین منابع بر اساس سنجه‌های برنامه هفتم، برای اینکه در حوزه آب و استفاده بهینه از آبیاری به آن هدف‌ها برسیم، ۱۷۰ همت منابع مورد نیاز است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مقایسه کنیم که چه اتفاقی افتاده، امسال حدود ۵ همت اعتبار برای آن منظور شده که حالا تخصیصش و درصد تخصیصش بماند. بنابراین از این مسیرها هم باید به دنبال مصرف بهینه آب باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: اگر ما بحث نکاشت را مطرح می‌کنیم، حتماً باید جایگزین آن را مطرح کنیم. در نکاشت پس بقیه مسائل چه می‌شود؟ امنیت غذایی ما چگونه تأمین می‌شود؟ مسائل اجتماعی و اشتغال ما چگونه تأمین می‌شود؟ همه این‌ها مهم است.

وی بیان کرد: مسئله آب برای ما خیلی مهم است، برای بخش کشاورزی از همه مهم‌تر است، اما امنیت غذایی ما هم مهم است، اشتغال کشاورزی ما، خودکفایی ما، همه این‌ها را هم باید ببینیم تا در کنار مصرف بهینه آب و مصرف کمتر آب و حفظ پایداری سرزمینمان در حوزه محیط زیست و آب، بتوانیم با علم، با دانش، با فن و با کمک منابعمان به جایی برسیم که بتوانیم امنیت غذایی خودمان را هم داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در بخش کشاورزی موافق تحویل حجمی آب به کشاورزان هستیم تا بدانیم چقدر آب داریم و با آن چه چیزی را تولید می‌کنیم و بخش کشاورزی برای این آمادگی کامل دارد.