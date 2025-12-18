وزیر جهاد کشاورزی: ۴ میلیون تن نهاده دامی از بنادر کشور ترخیص شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در آئین افتتاح فاز سوم مجتمع مرغ مادر در روستای سفیدآله، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای تولیدی در بخش کشاورزی، روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنایع وابسته در استان قم را مثبت ارزیابی کرد.
وی از بازدید خود از واحد مرغ مادر یکی از تولیدکنندگان فعال استان و پروژههای در حال اجرای این مجموعه از جمله طرح بستهبندی کود آلی خبر داد و افزود: ایجاد ظرفیتهای جدید مانند انبارهای نهادههای دامی میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش دغدغه تولیدکنندگان داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزی از این اقدامات حمایت میکند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فضای همدلی و هماهنگی میان مجموعه مدیریت استان قم بیان کرد: تعامل مطلوب میان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی، بستر مناسبی برای حل مسائل و پیشبرد طرحهای بخش کشاورزی فراهم کرده است.
وی خطاب به دامداران و مرغداران گفت: انتظار ما این است که تولیدکنندگان تمام تمرکز خود را بر تولید بگذارند و تأمین نهادهها و فراهمسازی زیرساختهای لازم، وظیفه دولت است و وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان این مسئولیت را دنبال میکند.
نوری قزلجه با تأکید بر ساماندهی بازار نهادهها اظهار کرد: در شرایط فعلی، نهادههای دامی با قیمت مصوب و بدون دریافت هزینههای اضافی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و مشکلاتی که پیشتر در این حوزه وجود داشت، برطرف شده است.
وی افزود: طی هفته گذشته حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه بارگذاری و به فروش رسیده و همچنین بیش از ۴ میلیون تن نهاده دامی از بنادر کشور ترخیص و حمل شده است که این آمار نشاندهنده فراهم بودن شرایط برای استمرار تولید است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمادگی کامل وزارتخانه برای رفع موانع احتمالی زنجیره تأمین خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، تلاش شده است بستر لازم برای تولید پایدار و تأمین نیاز بازار با آرامش خاطر تولیدکنندگان فراهم شود.
